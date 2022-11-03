Временно меняется транспортная схема Вильнюсского аэропорта

Изменения в схеме перевозки пассажиров ожидаются с 4 ноября. Сообщается, что в ходе подготовительных работ к проекту будущего строительства терминала будет перенесена существующая остановка междугородного транспорта и зона ожидания пассажиров - она ​​переместится на автобусные стоянки на парковке Р2, - сообщает madeinvilnius.lt

Аэропорт Вильнюса планирует в начале ноября подготовительный этап к будущему строительству нового терминала отправления пассажиров, рядом с пассажирским терминалом аэропорта будет оборудована площадка для будущих строительных работ. В ходе подготовительных работ временно изменится транспортная схема в районе аэропорта – будет перенесена существующая остановка междугородних автобусов, а часть долговременной стоянки переместится на близлежащие парковки.

Долгосрочная автостоянка Р7 также будет закрыта в связи с подготовительными строительными работами. Все остальные парковки в районе аэропорта будут работать в обычном режиме.

Напоминаем, что на следующих этапах контрактного проекта терминала вылета Вильнюсского аэропорта вместе со строительством нового терминала будет проведена комплексная трансформация транспортных подъездов перед аэропортом: планируется обновить инженерные сети, заменить поверхность, установить кровлю и создать новую, значительно более проницаемую транспортную схему.

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