Премьер-министр: вопросом доверия правительству я считала бы голосование за бюджет

Ингрида Шимоните считает, что голосование в Сейме за бюджет на 2023 год можно будет расценивать и как голосование за доверие возглавляемому ею Кабинету министров.

„Вопросом доверия правительству я считала бы, вероятно, голосование за бюджет“, – сказала в четверг премьер радио LRT. И добавила, что острые дискуссии в лагере консерваторов вызвал вопрос о льготе НДС, которую поддерживает председатель Комитета Сейма по бюджету и финансам (КБФ) Миколас Маяускас, что может внести хаос.

„Если Сейм примет продление и расширение льгот НДС, не учитывая мнение правительства, это будет иметь последствия и для бюджета. Это меняет показатели бюджета и правительство должно будет реагировать на это. Тогда может сложиться такая ситуация, например, что уточненный бюджет покажется Сейму неприемлемым. Но это размышления“, – продолжала И.Шимоните.

Доверие правительству показывает голосование за бюджет, подчеркнула премьер.

„Голосование за бюджет, в моем понимании, наверное, одно из основных голосований, какие вообще бывают в парламентах“, – сказала она.

До сих пор, по словам премьера, все бюджеты возглавляемого ею правительства были приняты. Поэтому если бы при голосовании в Сейме за бюджет на 2023 год сложилась бы иная ситуация, выводы, скорее всего пришлось бы сделать и о нынешнем правящем большинстве.

В лагере правящих консерваторов возникли дискуссии по проекту бюджета на 2023 год. Разногласия вызвал получивший одобрение законопроект КБФ, в котором предлагается бессрочно продлить применение льготного 9-проц. НДС на услуги питания, услуги учреждений культуры и искусства, культурных и художественных мероприятий, спортивных мероприятий, посещение спортклубов и также услуги исполнителей.

В числе зарегистрировавших законопроект членов Сейма есть и члены фракции консерваторов Миколас Маяускас, Казис Старкаявичюс, Миндаугас Скритульскас и Антанас Чяпононис.

Структуры СО-ХДЛ остро отреагировали на то, что М.Маяускас поддерживает проекты, несогласованные с правительством и потребовали от М.Маяускаса отказаться от этой инициативы. В противном случае политику пригрозили лишением поста председателя КБФ или даже исключением из партии.

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