"Косвенный участник войны:" глава Минобороны Литвы призывает изолировать Иран из-за помощи России в атаках на Украину

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призывает международное сообщество изолировать Иран из-за его помощи России в нападении на Украину.

"К санкциям, которые применяются в отношении Ирана, необходимо добавить санкции, которые устранили бы этого косвенного участника войны", — заявил министр в четверг радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, Иран "способствовал разрушению критической инфраструктуры Украины" своими военными технологиями и оружием.

"Таких фактов достаточно, чтобы Иран оказался в изоляции от международного сообщества, как это было в свое время из-за ядерной программы", - сказал Анушаускас.

Киев и Западные союзники неоднократно обвиняли Москву в использовании беспилотников иранского производства в нападениях на Украину в последние недели.

Украина заявила, что около 400 иранских беспилотников уже использовались против мирных жителей, а Москва заказала около 2 тысяч. Тегеран отверг эти обвинения.

США, Великобритания и Евросоюз уже ввели санкции против Ирана за использование им дронов в Украине.

В прошлом месяце Киев решил существенно ограничить дипломатические отношения с Тегераном из-за предполагаемых поставок оружия в Москву.

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