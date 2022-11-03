Министр обороны Литвы: подсчеты бюджета НАТО не присоединяются к бюджету обороны

Министр обороны Арвидас Анушаускас не согласен с утверждениями председателя парламентского Комитета по обороне и нацбезопасности (КОНБ) Лауринаса Кащюнаса о том, что якобы к бюджету на оборону в будущем году отдельной строкой собираются добавить так называемый пакет мобильности и оборудование подъезда к полигону в Рудининкай. Подсчеты бюджета НАТО не могут присоединяться к бюджету обороны, сказал министр.

"К сожалению, нет (нельзя присоединить – ЭЛЬТА). Подсчеты бюджета НАТО основаны на очень четкой методологии. Поэтому все дополнительные вещи, такие как прокладка дорог, осуществление программ военной мобильности не присоединяются к бюджету обороны", – сказал в четверг А. Анушаускас Ziniu Radijas.

На прошлой неделе председатель КОНБ Л. Кащюнас сказал BNS, что реальное финансирование обороны в будущем году будет больше, чем в этом году и должно составить 2,63 проц. валового внутреннего продукта (ВВП). Этот показатель состоит из средств, предусмотренных системе обороны в бюджете плюс предусмотренный отдельной строчкой в бюджете так называемый пакет мобильности и оборудование подъезда к полигону в Рудининкай, пояснил Л. Кащюнас.

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