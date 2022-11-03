Полиция расследует действия Казимераса Юрайтиса, который снял тент с советских скульптур

Полиция собирает информацию о действиях Казимераса Юрайтиса после того, как он снял тент с советских скульптур на Антакальнисском кладбище в День поминовения усопших. Юрайтис является соратником осужденного за шпионаж Альгирдаса Палецкиса.

Как сообщила BNS представитель Вильнюсской окружной полиции Юлия Самороковская, инцидент был зафиксирован во вторник около 15:00, а Юрайтис транслировал свои действия в своем аккаунте в Facebook. Эти действия расцениваются как возможное нарушение общественного порядка.

«Пока ведется сбор материала по статье 284 Уголовного Кодекса, то есть нарушение общественного порядка. Досудебное расследование еще не начато, информация еще уточняется», — сказала представитель полиции.

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По данным полиции, компания Вильнюсского самоуправления Grinda вновь прикрыла скульптуру.

Юрайтис, встретившийся в этом году на встречу с белорусскими властями, фигурирует в деле «Международного форума добрососедских отношений, созданного Палецкисом. В рамках этого дела правоохранительные органы обвинили нескольких лиц в помощи другому государству в действиях против Литвы. Юрайтис подтвердил, что его допрашивали по этому делу.

Политики столичного самоуправления решили демонтировать шесть фигурных стел из серого гранита, изображающих советских воинов Второй мировой войны, и позже их собираются передать Национальному музею Литвы.

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