Трансформацию литовского энергосектора будут моделировать ученые из Литвы и США

Ученые и энергетики Литвы и США будут моделировать трансформацию литовского энергосектора, сообщило Министерство энергетики.

Литовское энергетическое агентство (ЛЭА) и Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии США в Денвере подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому ученые крупнейшей в мире лаборатории возобновляемых источников энергии вместе с ЛЭА подготовят исследование трансформации литовской энергетическом секторе, поскольку страна переходит к 100% возобновляемой энергетике.

«Шагая к стопроцентно возобновляемой энергетике, и для декарбонизации отрасли нам потребуется более чем в три раза увеличить объем производства возобновляемой энергии в Литве. Это большой вызов для государства, которое сегодня по-прежнему импортирует две трети электроэнергии», — сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

ЛАЭ и лаборатория США будут сотрудничать в ближайшие несколько лет, чтобы провести всестороннюю оценку энергетического сектора Литвы и подготовить компьютерную модель трансформации.

Аналогичная модель перехода на стопроцентно возобновляемую энергетику разработана лабораторией Департаментом энергетики США для города Лос-Анджелес, и ее уже начали внедрять.

Литва планирует к 2030 году иметь 9 ГВт установленных мощностей возобновляемой энергии. Более 90% потребности в электроэнергии тогда будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии.

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