Премьер о конфликте Поцюса и Билотайте: кто в действительности в этой ситуации подвергался моббингу?

Комментируя конфликт, возникший неделю назад между министром внутренних дел Агне Билотайте и бывшим руководителем Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардасом Поцюсом, премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что ситуация ясна – А.Поцюс покинул свой пост по соглашению сторон.

По ее словам, обвинения генерала министру в якобы психологическом давлении и унижении являются лишь "пикантными деталями", которыми А.Поцюс пополнил свою историю "по чьему-то совету" или планируя свой будущий путь в политику.

„Мне кажется, что просто сложилась такая ситуация, что, возможно, по чьему-то совету, возможно, сам думая о какой-то будущей политической карьере генерал Поцюс сейчас решил представить эту историю уже другим способом, добавляя какие-то другие пикантные детали. Но мне кажется, сама ситуация формально довольно ясна – господин Поцюс сам написал заявление об увольнении по соглашению сторон и его просьбы была удовлетворена“, – сказала в четверг премьер радио ЛРТ.

По ее словам, вопросы о работе Р.Поцюса на посту главы СОБ возникали и раньше – поэтому в июне генералу и было вынесено служебное взыскание и если бы ситуация не разрешилась увольнением Р.Поцюса по соглашению сторон, то взысканий могло бы быть и больше, продолжала премьер.

ИШимоните дала понять, что ей было известно о недовольстве Р.Поцюса тем, что им руководит женщина.

„Теперь господин Поцюс говорит о моббинге, но(...) я бы хотела задать вопрос – кто в действительности в этой ситуации подвергался моббингу? И если бы на месте А.Билотайте был бы мужчина, с ним было бы такое же общение?“, – сказала премьер.

Как уже сообщала ЭЛЬТА, правительство на прошлой неделе уволила главу Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардаса Поцюса.

После увольнения Р. Поцюс рассказал порталу "Delfi", что неоднократно слышал от министра внутренних дел Агне Билотайте призывы уйти в отставку. После того как Р. Поцюс стал поднимать вопрос о том, как год назад подавлялись беспорядки у здания Сейма, он стал, по его словам, испытывать давление со стороны Министерства внутренних дел – осуществлялись постоянные проверки, министр вызывала его для частных разговоров.

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