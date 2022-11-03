Погода: солнце порадует только часть Литвы

В четверг влияние поля низкого давления уменьшится, а давление повысится, поэтому на большей части страны погода будет более приятной.

Днем будет облачно с прояснениями, но солнечные лучи будут падать в разные регионы по-разному. Больше всего солнца получат жители Клайпедского, Тельшяйского, Таурагского и Мариямпольского уездов, меньше всего – Паневежского, Утянского и Вильнюсского уездов — солнце здесь не появится вовсе.

Местами, вероятнее всего в южных и восточных районах, пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура поднимется до 8-13 градусов. Прохладнее всего будет в Вильнюсском, Утянском и Паневежском уездах, теплее всего — в окрестностях Клайпеды, Таураге и Мариямполе.

В ночь на пятницу на большей части страны небо прояснится, дождя не ожидается, однако образуется туман. В восточных районах пройдут кратковременные дожди, тумана будет меньше. Будет дуть слабый переменный ветер. Температура воздуха понизится до 1-6 градусов тепла, во многих местах на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов тепла.

В пятницу туман поднимется и сформирует слой серых облаков, только во второй половине дня возможны прояснения. Ожидаются слабые кратковременные дожди. Температура воздуха не поднимется выше 7-11 градусов тепла, будет дуть сильный ветер.

Суббота во многих районах будет сухой, только к вечеру атмосферный фронт достигнет западной окраины страны. И ночью, и днем ​​будет дуть сильный и неприятный юго-восточный ветер. Ночью похолодает до 2-7 градусов, а днем ​​воздух прогреется до 7-12 градусов.

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