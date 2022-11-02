Посадка Ryanair: Литва просит ООН признать, что Беларусь нарушила международное право

Представитель Литвы на заседании Совета безопасности ООН потребовал признать Беларусь нарушившей международное право, когда она в мае 2021 года принудительно посадила самолет Ryanair в Минске.

В понедельник по просьбе Албании и США Совет Безопасности ООН рассмотрел этот вопрос в качестве пункта повестки дня, сообщил МИД.

Председатель Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано представил выводы расследования ICAO, утвержденные в сентябре текущего года.

Этим международным расследованием белорусские власти признаны нарушившими Монреальскую и Чикагскую конвенции, регламентирующие многостороннюю безопасность полетов, тем самым создав угрозу для гражданской авиации. Также было обращено внимание на неполное участие Беларуси в расследовании.

“Призываем Совет безопасности ООН признать ответственность Беларуси за эти грубые нарушения международного права, угрожавшие жизни людей, летевших рейсом Ryanair”, — заявил на встрече постоянный представитель Литвы при постпреде ООН Ритис Паулаускас.

Он подчеркнул, что расследование ICAO “четко указывает на то, что сообщение о взрывчатых веществах был заведомо ложным” и передано экипажу высокопоставленным белорусским чиновником.

"Единственной целью этой незаконной посадки было задержание представителей белорусской оппозиции Романа Протасевича и Софии Сапеги. Все нарушения прав человека, допущенные белорусскими властями в связи с этим рейсом Ryanair, также должны стать частью расследований институтов ООН, расследующих нарушения прав человека”, — сказал он.

Р. Паулаускас призвал Совет Безопасности ООН потребовать от белорусских властей “предоставить всю необходимую информацию, которая была запрошена, но не предоставлена ​​следственной группе”.

Литва приветствовала выводы Совета ICAO и недавнюю резолюцию, принятую ассамблеей этой международной организации в отношении нарушения Беларусью Международной конвенции о гражданской авиации.

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