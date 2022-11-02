Историк: больше всего Путин ненавидит Литву за то, что с нее начался крах СССР

Почему Владимир Путин, а вслед за ним и весь его двор политиков и приближенных больше всего из западных стран ненавидят Литву и Польшу, откуда у Российской Федерации и ее жителей появился комплекс неполноценности, которого нет ни у белорусов, ни у украинцев, стоит ли ожидать, что Россия забудет о своем имперском шовинизме – об этом мы поговорили с Даниелем Боцковским, польским историком, профессором университета в Белостоке, сотрудником Института истории им. Тадеуша Мантойфля Польской Академии Наук в Варшаве.

— Беларусь занимается тем, что систематически уничтожает места и кладбища, где похоронены солдаты польской Армии Крайовой. Белорусские историки и политологи старательно пробуют доказать, что бойцы Армии Крайовой сотрудничали с Гестапо и несут ответственность за массовые убийства белорусского населения. Чего таким образом они пытаются добиться?

— Они не делают ничего такого, что бы не происходило раньше. По большому счету они повторяют ту дезинформацию о бойцах польского и литовского сопротивления, которая распространялась во времена СССР. Напомню, что советские власти усиленно пытались доказать, что, начиная с 1939 года, после объединения белорусов в составе СССР и тех, кого “угнетала панская Польша», белорусский народ был счастлив, а местные поляки, которые не могли этого вынести, создавали разные партизанские банды и терроризировали белорусское население, которое стремилось жить по заветам коммунизма в колхозах. Эти “сказки” советского времени для взрослых повторяли дезинформацию времен Второй мировой войны, когда советские партизаны, которые пришли на территорию Беларуси с территории СССР, пытались выполнить задачу по уничтожению польских и литовских партизан и боролись со всяческими проявлениями независимости поляков и литовцев. Именно в военный период появились легенды о том, что польские и литовские партизаны — это союзники Вермахта, которые нападают на мирное население, уничтожают гражданское белорусское население и жгут деревни.

Давайте не будем забывать, что отряды НКВД, которые боролись с польским и литовским подпольем, часто использовали тактику террора, во время которой терроризировали местное белорусское население в униформах польских и литовских вооруженных формирований. Бойцы Армии Крайовой или литовские лесные братья, как и ОУН-УПА в Украине, - все они были врагами Советского Союза, так как стремились восстановить независимость своих стран, оккупированных СССР. Александр Лукашенко старательно пытается вколотить в общественное сознание белорусов, что их страна всем обязана СССР.

— По вашему мнению, это может быть подготовкой к аншлюсу Беларуси Российской Федерации?

— Скорее нет, чем да. Александра Лукашенко никогда бы не пытался создать этот нарратив, если бы он считал, что благодаря этому Россия получит преимущество и аннексирует Беларусь. Лукашенко желает обладать абсолютной властью. А если Российская Федерация аннексирует Беларусь, шансы Лукашенко получить даже пост губернатора, по моему мнению, являются мизерными. Лукашенко надеется, что благодаря продвижению нарратива о польских и литовских партизанах он сможет показать Кремлю, что реализует планы Москвы по созданию альтернативной истории. Фактически мы имеем дело с очередными попытками Лукашенко вести с Кремлем двойную игру, который пытается создать видимость деятельности, но одновременно избежать вступления в войну с Украиной.

— Пропагандисты Лукашенко не обходят стороной и литовских партизан.

— Лукашенка пытается убедить белорусов, что советские партизаны были добрые и пушистые, прекрасно относились к мирному населению, а польские и литовские – “враги и убийцы”. Ага, как бы не так. Советские партизаны великодушным отношением к местному белорусскому населению не отличались. Белорусские деревни платили кровью, когда немцы, разъяренные деятельностью Советов, массово выжигали деревни и хутора. Возвращаясь к вашему вопросу – Лукашенко нужны враги. Когда их нет, он их выдумывает, на роль таких врагов он назначил Литву и Польшу.

— Литва и Польша на самом деле враждебные Беларуси страны?

— Лукашенко пытается доказать, что, вступив в Европейский Союз, Литва и Польша превратились во врагов Беларуси и белорусов, но так было не всегда. Литва и Польша были дружественными странами, но только тогда, пока они находились в составе СССР. Лукашенко, когда терроризирует польское или литовское меньшинстве в Беларуси, мстит Вильнюсу и Варшаве за то, что в свое время и Литва, и Польша поддержали и продолжают поддерживать его противников.

— Чего добивается Кремль, когда пытается доказать, что ни Польша, ни Литва, ни другие страны Балтии не имеют права существовать как независимое государство, и их нужно вернуть обратно в состав то ли возрожденного СССР, то ли нынешней Российской Федерации?

— Путин таким образом пытается доказать, что раз страны Балтии и Польша не желают смириться с его самодурством и тем, что он развязал войну против Украины, строит новый русский мир, то они не имеют право на существование. А русский мир может появиться везде, куда только ступит нога российского солдата, или там, где когда-то ступала нога русского солдата…

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— То есть?

— То есть Путин ненавидит Польшу, ненавидит Литву, ненавидит Украину. В Польше появилась “Солидарность”, в Литве - “Саюдис”, и Литва первой вышла из состава СССР, дала импульс тому, что эта гигантская империя рассыпалась, как карточный домик. Путин ненавидит наши страны, потому что именно благодаря нам империя, в которой главенствующая роль, как замышлялось, несмотря на пропаганду о дружбе народов, так или иначе должна была принадлежать русским, рухнула. Путин ошибочно считает, что Россия и СССР принесли в другие страны, прежде всего в наши, на своих штыках процветание и добро, но что можно принести на штыках – только красный террор и убийства. Путин может смириться с тем, что из состава России вышли такие страны, как, например, Казахстан, Таджикистан, но с потерей европейских стран - Балтии, Польши, Финляндии, Украины – он мириться не готов. Владимир Владимирович мечтает восстановить из пепла европейскую Россию в границах Российской империи, а мы уперлись, стоим насмерть и мешаем ему строить его идеальный русский мир.

— Строительство русского мира сопровождается преступлениями и геноцидом во время войны в Украине, но тем не менее у Путина достаточно много союзников и сочувствующих по всему миру.

— Несмотря на то, что Российская империя, а затем и Советский Союз были имперскими государствами, в которых подавлялись права человека и господствовал террор, крах этих двух имперских проектов для множества людей был катастрофой. Естественно, что к этой катастрофе у разных народов было разное отношение, она воспринималась литовцами, латышами, эстонцами, украинцами или чеченцами совсем не так, как русскими. Крах СССР — это огромная беда в глазах русского народа. Как я уже упоминал, Советский Союз был империей, созданной, чтобы несмотря на все сказки о дружбе народов и интернационализме утвердить господство русской нации.

В более глобальном международном контексте крушение СССР означало крушение двухполярного мира, мира, когда с одной стороны был Советский Союз, с другой - США и НАТО. Тогда все было просто, в случае проблем звонок по горячей линии в Вашингтон или Москву как правило решал вопрос. Не удивительно, что многие политики, особенно старого поколения, чувствуют ностальгию по тем временам, которые прошли и никогда не вернуться, потому что ни Китай, ни Индия не согласятся на роль ведомых. Война, которую Путин развязал против Украины, фактически избавила Европу от иллюзий по поводу России и для европейских политиков стала болезненным уроком.

— Владимир Путин, риторику которого повторяют российские политики и СМИ, заявил о том, что Россия противостоит Западу и сатанистам.

— За словами президента России на самом деле кроется объявление если и не Джихада, то определенно священной войны, которую Москва, современный Третий Рим объявляет “гниющему” Западу и западным странам. Именно священная Русь, ее противостояние в той или иной форме Западу - это то, что всегда формировало идентичность России и ее жителей.

— Предположим, что у Путина все получится, что в таком случае ждет Европу, нас?

— Предположим, что ему удастся сохранить территории, которые уже удалось захватить в Украине, а Европа откажется поддерживать Украину. В зависимости от темпа восстановления российской экономики все повторится сначала. Новая война, новая агрессия для того, чтобы аннексировать Беларусь, оставшуюся часть Украины. Российская Федерация триумфально возвращает контроль над бывшей советской зоной влияния, НАТО уходит из Восточной и Центральной Европы, политический контроль над которой переходит в руки Кремля. К счастью, этот сценарий является очень маловероятным, так как война в Украине встряхнула европейцев, развеяла морок убаюкивающих сказок Москвы о мире, дружбе и бизнесе.

— Что должно было бы случиться, чтобы в России произошел общественный перелом, а Путин попрощался с властью?

— Более чем очевидно, что россияне желают величия, желают ощущать себя империей, поэтому мне кажется, что шансы на такое событие небольшие. Чтобы произошел общественный кризис, и жители России прозрели, от них требуется понять и принять то, где они оказались из-за своего имперского шовинизма. В то время как все другие народы, которые получили независимость в результате крушения СССР, чувствуют себя свободными, более или менее, но довольными, несчастными себя чувствуют только россияне. Даже белорусы, которых терроризирует Лукашенко, не жалеют о том, что Советский Союз распался, а их страна стала независимой. Комплекс неполноценности терзает только Российскую Федерацию и ее жителей. Результат – все бывшие постсоветские страны с большим или меньшим успехом, но смогли наладить свою жизнь, одна Россия живет имперскими иллюзиями.

— История любит повторяться, и по отношению к войне в Украине напрашивается то ли аналогия Крымской войны, то ли Первой мировой.

— Если история и повторяется, то разве что как фарс. Аналогии с Крымской войной я не вижу, Российская империя тогда пыталась распространить свое влияние в регионе Черного моря, Балкан, Новороссии. Определенные параллели просматриваются с Первой мировой войной, некоторые мои коллеги по цеху и эксперты считают, что чем больше Россия поставит под ружье мужчин и чем больше таких мобилизованных окажется на фронте, тем выше шансы на то, что в военных частях на линии фронта начнется бунт. Но… во время Первой мировой на стороне Российской империи воевали миллионы солдат, а как мы с вами можем убедиться, все, на что способен Путин сейчас, – это мобилизовать несколько сотен тысяч человек, максимум – миллион. Поэтому аналогий с тем, что происходило на фронте во время Первой мировой, я не вижу. Другое дело, что аналогии могут появиться, если будет иметь место экономический коллапс Российской Федерации.

— Что произойдет тогда?

— Повторятся времена “большой смуты”. Нужно смотреть не только на то, что происходит на фронте, но и на то, что происходит в тылу. Как отреагирует общество, когда начнут возвращаться инвалиды, алкоголики, психически сломленные люди? Это может огромные общественные проблемы, которые взорвут общество. В то, что в Российской Федерации произойдет революция и народ свергнет Путина, я не верю, а вот в то, что случится “большая смута в обществе” – верю. Чем она закончится - большой вопрос. Существование до зубов вооруженной империи – плохо, коллапс и крах империи – ненамного лучше, так как ее обломки рухнут с огромным грохотом, вызовут волны насилия, миллионы человек могут стать беженцами.

— Предположим, что все-таки Путина не стало, его место занимает другой человек - военный, представитель партии власти или даже оппозиции. Соседи России могут чувствовать себя спокойно?

— Даже если Путин исчезнет, провалится в тартарары, это не будет означать, что демоны великорусского шовинизма, национализма, желание мирового господства, которые он разбудил в жителях России исчезнут. Именно эти факторы и будут оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации в будущие годы, если не десятилетия. Скорее всего деятельность преемника Путина, кем бы этот преемник ни был, также будет находиться под влиянием этих факторов. Впрочем, у меня нет иллюзий по отношению к преемнику Владимира Путина. В банке с пауками в схватке за власть победит самый жестокий и кровожадный паук, поэтому ждать триумфа демократии и добра в России не стоит. Право – это дурное дело. А вот что стоит, так это не только стремиться к миру, процветанию и торжеству демократии, но и к тому, чтобы наши вооруженные силы были готовы к тому, что очередной правитель Российской империи снова протянет хищную руку к нашим странам.

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