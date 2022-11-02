Предупреждение для уходящих из дома жителей: несколько ошибок обходятся в десятки тысяч евро

В этом году большая часть жителей страны снова отправляется навестить могилы своих умерших родственников во время Дня всех святых или иным образом проводят выходные дни. Эксперты отмечают, что когда люди уезжают, дом остается незащищенным, а хозяева могут неприятно удивиться, когда вернутся. Данные страховых компаний показывают, что в этом году кражи из домов и затопление квартир наносят наибольшой ущерб.

В этом году — по 34 затопленные квартиры каждый день

По статистике страховщиков последних лет видно, что длинные выходные несколько выделяются по количеству происшествий в квартирах, а в этом году увеличивается количество краж имущества и затопления жилья.

“Имущество в доме очень важно для всех, и естественно хотеть, чтобы оно было в безопасности. Однако за первые девять месяцев этого года мы уже столкнулись как с ростом числа краж из домов, так и с кражами со взломом, если сравнивать цифры с первыми девятью месяцами прошлого года. Именно затопления принесли владельцам домов самые большие убытки из всех, которые случаются в доме в этом году - за первые девять месяцев мы уже выплатили почти 5,5 миллионов евро, чтобы компенсировать ущерб, причиненный в результате затопления. По этой причине в компанию ежедневно обращаются более 30 человек, которые столкнулись с этим происшествием, в этом году за первые девять месяцев к нам уже обратились более 9,3 тысячи жителей”, — говорит представитель Lietuvos dramudis Артурас Юодейкис.

По его словам, в прошлом году за тот же период сумма, выплаченная за ущерб в результате затопления, была меньше более чем на полмиллиона евро. Сумма максимального убытка также ниже, чем в этом году, а количество пострадавших на 5 процентов меньше. В 2021 году максимальная сумма выплаты за затопление составила почти 25 тысяч евро, а в этом году самый большой убыток из-за этого этого — 37 тысяч евро.

“Понятно, что ущерб растет, стоимость имущества растет. Также важно понимать, что затрагивается не только имущество собственников, но и имущество соседей, ответственность приходится брать не только за место, где произошло затопление, но и за имущество соседей, которое почти всегда страдает из-за этого.

Например, если авария произойдет на верхнем этаже дома и если дома никого нет, вода может проникнуть даже на несколько этажей вниз. Поэтому наибольший ущерб затопления наносят именно тогда, когда людей нет дома, потому что время имеет большое влияние, масштабы и сумма ущерба растут”, – говорит А. Юодейкис.

По его словам, самый высокий процент затоплений зафиксирован в многоквартирных домах старой постройки, которые были построены 45 лет назад и раньше.

“Люди, которые живут в многоквартирных домах, построенных после 2000 лет, чуть реже сталкиваются с такими происшествиями. Однако каждому важно осознавать, что риск затопить свое имущество и имущество соседей немалый”, — говорит А. Юодейкис.

Он отмечает, что, хотя в старых многоквартирных домах такие аварии случаются чаще, в новых домах затопления наносят больше ущерба, потому что дома обустроены из более дорогих материалов, в квартирах стоит более дорогая бытовая техника и мебель.

“На рост цены влияет не только состояние отделки потолка и стен, но и мебель, картины, бытовая техника. Многие, выбирающие страхование жилья, не задумываются о таких деталях, которые действительно увеличивают стоимость имущества, необходимо все упомянуть”, - отмечает А. Юодейкис.

Основные советы: как избежать затоплений

Страховой эксперт советует, уезжая из дома, особенно минимум на несколько дней, проверить водопроводные краны, отключить от электросети электронные устройства – они могут выйти из строя, если дом затопило.

“Конечно, важно постоянно обслуживать свою сантехнику, регулярно ее проверять, потому что трубы, которые эксплуатировались несколько десятков лет, могут изнашиваться, на это влияют различные химические вещества, например, средства для чистки труб, поэтому лучше всего договориться с жильцами дома о ремонте и обслуживании трубопровода”, — советует А. Юодейкис.

Количество краж в этом году стремительно растет

Как говорит А. Юодейкис, когда дело доходит до длинных выходных и праздников, очень важно не забывать о кражах.

“Воры также знают, что люди часто уезжают на длинные выходные, поэтому имущество в доме не защищено. Количество краж в этом году в целом увеличивается - сравнивая первые девять месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года, мы видим, что количество краж из жилых помещений увеличилось более чем на 25 процентов.

В этом году максимальная сумма убытка превысила 21 тысячу евро. Воры выносят из дома деньги, драгоценности, дорогую технику и компьютеры. Велосипеды, мангалы и уличную мебель крадут из гаражей и кладовых. Во время пандемии люди много времени проводили дома, покупали для комфорта разные более дорогие вещи, которые привлекают воров”, — говорит страховщик.

Как отмечает А. Юодейкис, видя такие растущие числа, хочется напомнить жителям о необходимости беречь свое имущество и обращать внимание на каждую деталь.

“Бывает и так, что люди не закрывают полностью окна, забывают запереть двери, и это значительно облегчает работу воров. Поэтому лучше потратить лишнюю минуту, не торопиться, но хорошенько осмотреть жилье перед отъездом.

Также, особенно домовладельцам, я бы посоветовал не оставлять вещи во дворе, даже если у вас есть забор вокруг дома. Мы видим, что владельцы собственных домов несут больше убытков, чем люди, проживающие в квартирах. Пока погода еще относительно хорошая, люди держат во дворах мангалы, велосипеды и другое ценное имущество, а воры даже используют дроны для осмотра территории и начинают действовать только тогда, когда хозяева уезжают. Важно, чтобы ваши вещи не были видны посторонним”, — отмечает А. Юодейкис.

По его словам, в этом году средний размер причиненного ворами ущерба составляет 839 евро, в прошлом году - 807 евро. Рост как сумм, так и самих убытков говорит лишь о том, что необходимо ответственно относиться к своему дому и находящемуся в нем имуществу.

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