По предварительным данным, сообщение о ДТП поступило в 16:12.
В пожарно-спасательном управлении сообщили, что столкнулись два автомобиля: один вылетел за пределы дороги, другой перевернулся.
По словам спасателей, заблокированных в машине людей не было.
По предварительным данным полиции Паневежиса, во время аварии пострадал один человек, он доставлен в больницу.
Сообщается, что одна из машин, попавших в аварию, везла другое авто в прицепе.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. Очевидцы говорят, что в результате образовалась большая пробка.
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