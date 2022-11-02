Погода в стране распределится неравномерно: в некоторых городах ожидаются дожди

В среду в Литве ожидается облачная погода. Утро в западной части страны будет не только пасмурным, но и влажным, но уже во второй половине дня будет преобладать сухая, хоть и пасмурная погода.

Температура воздуха прогреется до 10-13 градусов тепла, теплее всего будет на Балтийском море. В Восточной Литве, наоборот, до полудня будет сухо, а после придут дождевые тучи. Позже всех дождь покинет Утенский уезд. Температура вокруг Каунаса и Алитуса повысится до 9-11 градусов, в Вильнюсе, Паневежисе и Утене потеплеет до 8-10 градусов.

В ночь на четверг по стране пройдут кратковременные дожди. В некоторых местах будет образовываться туман. Температура опустится до 5-10 градусов.

Днем будет облачно с прояснениями. Во многих местах, в основном в Восточной Литве, ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный западный. Термометры покажут 8-13 градусов тепла.

В пятницу в погоде будет преобладать вихрь высокого давления. Существенных осадков не ожидается. Ночью туман рассеется, похолодает до 2-7 градусов тепла, местами возможны легкие заморозки. Днем будет 6-11 градусов тепла.

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