Силовые структуры Беларуси сообщили о задержании за "экстремизм" гражданки Литвы

Официальный канал главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) РБ выложил "покаянное" видео с 58-летней женщиной, которая работает учительницей, сообщил канал "Позiрк. Навiны пра Беларусь"

Провластные источники РБ рассказали о задержании в Минске за "экстремизм" гражданки Литвы.

На "покаянном" видео, которое сопровождает циничный текст, женщина говорит, что является гражданкой Литвы, работает учительницей в одной из минских школ.

Она сообщила, "что дважды выходила на послевыборные акции протеста и читала деструктивные каналы".

По информации правозащитного центра "Весна", речь идет о 58-летней учительнице 173-й школы Минска Елене Цимбалист.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!