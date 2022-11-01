Провластные источники РБ рассказали о задержании в Минске за "экстремизм" гражданки Литвы.
На "покаянном" видео, которое сопровождает циничный текст, женщина говорит, что является гражданкой Литвы, работает учительницей в одной из минских школ.
Она сообщила, "что дважды выходила на послевыборные акции протеста и читала деструктивные каналы".
По информации правозащитного центра "Весна", речь идет о 58-летней учительнице 173-й школы Минска Елене Цимбалист.
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