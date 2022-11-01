Кредиты дорожают: по некоторым жителям это ударит больнее, чем шок от цен на энергоносители

Для части населения жилищные кредиты станут еще дороже, так как Европейский центральный банк вновь повысил ключевые процентные ставки. Некоторые экономисты предсказывают, что эти изменения могут быть даже более болезненными, чем шок цен на энергоносители, сообщает LNK Žinios.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе повысил процентные ставки, несмотря на критику в отношении того, что это может привести к более глубокому экономическому спаду.

“Сегодня Совет управляющих принял решение поднять три основные процентные ставки Европейского центрального банка на 75 базисных пунктов”, — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

С июля процентные ставки повышаются уже в третий раз, сейчас они находятся в диапазоне 1,5-2,25 процента.

“Эра дешевых денег закончилась. “Вечеринка” окончена”, — прокомментировал Жигимантас Маурицас, главный экономист Luminor.

Индикатор Euribor, на основе которого рассчитываются банковские кредиты, обычно раньше реагирует на действия ЕЦБ — 6-месячный Euribor уже некоторое время превышает лимит в 2%. Это большой скачок, учитывая, что Euribor ничего не стоил в течение 7 лет.

“Для тех, кто брал более крупные кредиты, это будет более значительным ударом по семейному бюджету, чем скачок цен на энергоносители”, — продолжает Ж. Морис.

В начале года ежемесячный платеж по кредиту в размере 100 000 евро (на 30 лет с процентной ставкой 2% в месяц) составлял 372 евро. Летом взнос увеличился на 23 евро, а в октябре – еще на 88 евро. Таким образом, менее чем за год подорожание достигло 111 евро.

“Проценты от среднего показателя в 2%, которые были просто маржей, сейчас добавился Euribor почти 2%. Реально произошлое 100%-ное увеличение — для кредита в 100 000 евро, если срок составляет 30 лет”, - говорит личный финансовый консультант Нериюс Мураускас.

Конец повышения процентных ставок, вероятно, не за горами. По мнению экспертов, “аппетиты” Европейского Центробанка должны будут утихнуть.

“Европейский центральный банк повысит процентные ставки в следующем году еще один или два раза на четверть процента, тогда базовая процентная ставка достигнет 2,5 процента”, — говорит старший аналитик Swedbank Витянис Шимкус.

Предполагается, что Euribor вырастет до 3%, и в этом случае ежемесячный платеж по кредиту в 100 000 евро будет выше — уже не 100, а около 150 евро.

“Увеличение Euribor на 1% приводит к увеличению взноса на 50 евро”, — объясняет Н. Мураускас.

Таким образом, европейские банкиры стремятся замедлить экономику и контролировать рост цен, чтобы инфляция, достигающая 10% в еврозоне, упала как минимум в 5 раз.

“Европейский центральный банк пытается замедлить экономику, они считают, что существует определенный избыточный спрос. Делая кредиты дороже, они пытаются сократить вложения и “достать” немного денег из системы”, - сказал В. Шимкус.

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