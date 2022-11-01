В День всех святых и поминовения усопших в Литве полиция усиливает патрулирование

В День всех святых и День поминовения усопших полиция усилит патрулирование на дорогах страны, на кладбищах и в других местах, сообщили в Департаменте полиции.

По мере увеличения потока транспортных средств на дорогах республиканского, регионального и местного значения сотрудники полиции будут патрулировать по всей стране как днем, так и ночью, регулировать движение, следить за тем, чтобы люди избегали пробок, оказывать помощь участникам дорожного движения у въездов на кладбища.

Также в отдельных местах будут организованы краткосрочные полицейские мероприятия – проверка трезвости, вычисление грубых нарушений.

Статьи по теме: Полиция обращается к жителям: просьба проявлять осторожность на дорогах в дни всех святых и поминовения усопших

Полицейские просят всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, ведь в этот период условия движения определяются не только более интенсивным движением, но и плохой видимостью, скользким дорожным покрытием, плохими погодными условиями.

Сотрудники полиции предлагают спланировать поездку так, чтобы не пришлось спешить, спланировать маршрут, заранее проверить состояние транспортного средства, проверить условия движения, внимательно соблюдать дорожные знаки, ограничения движения, объезды и другие указания.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!