Не больше 5 000 евро: с сегодняшнего дня начинает действовать ограничение наличного расчета за нарушения - штрафы

С 1 ноября в Литве вступает в силу ограничение на наличный расчет. Наличными можно будет оплачивать товары и услуги на сумму не больше 5000 евро, если выше - нужно будет сделать банковский перевод.

Однако расчет наличными будет допустим, например, когда у одной из сторон сделки нет счета, необходимо быстро заплатить, не работает интернет или в других случаях. Об этом необходимо будет проинформировать Государственную налоговую инспекцию. Сделать это должны обе стороны.

Компании, которые проигнорируют запрет и рассчитаются наличными на сумму свыше 5 тыс. евро, будут признаны не отвечающими минимальным критериям благонадежного налогоплательщика. Это означает, что они не смогут участвовать в госзакупках в течение одного года.

Жители, игнорирующие требование, больше не смогут обосновывать источники приобретения имущества и получения доходов.

Компании и жители также будут оштрафованы за нарушение правил оплаты наличными на сумму более 5000 евро. Штрафы, в зависимости от суммы платежей, составят от 100 до 4 000 евро.

Если превышение наличного расчета достигнет 2,5 тысячи евро, обеим сторонам сделки грозит штраф в размере 100–500 евро, а руководителям компаний — 200–1000 евро. За повторное нарушение штрафы удваиваются.

Когда сумма, разрешенная к оплате наличными, превышает 2,5-25 тысяч евро, штрафы будут достигать 200-1000 евро, а для руководителей компаний - 1-2 тысячи евро, за повторные нарушения - 1-2 тысячи и 2-3 тысячи евро соответственно.

Самые большие штрафы будут налагаться при превышении "потолка" более чем на 25 тысяч евро при оплате наличными: они составят 1-2 тысячи и 2-3 тысячи евро соответственно, а при повторном нарушении - до 3-4 тысяч евро.

Данные Центробанка Литвы показывают, что 97% всех платежей составляют менее 5 тысяч евро, а 92% — до 1250 евро. Служба по расследованию финансовых преступлений говорит, что на рынке недвижимости около 26 процентов платежей по-прежнему состоят из наличных.

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