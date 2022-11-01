За уход за могилами люди платят и до 350 евро: цены растут, начинает ощущаться стагнация

Рост инфляции не обогнал подорожания услуг по уходу за могилами, памятники и надгробия тоже дорожают, говорят представители компаний, занимающихся этим бизнесом. Отмечают, что в последнее время жители стали более бережливы в вопросе заказов памятников, а заказов на будущее в целом мало: "ощущается застой, потому что люди много экономят и думают, что будет после Нового года".

Услуги по уходу за могилами становятся все более популярными

Дануте Вицкявичене, представитель компании Tyli kalva, занимающейся уходом за могилами и производством надгробий и памятников, сказала, что, хотя цены в последнее время выросли, ее компания отмечает популярность услуг по уходу за могилами.

"Иногда уход за могилами заказывают и пожилые люди, потому что их здоровье уже не позволяет им самим ухаживать за могилами. Конечно, пожилым людям не хватает денег, чтобы позволить себе ежегодное обслуживание, скорее разовый ремонт.

Эту услугу также заказывают молодые люди, находящиеся за границей, эмигранты. Они заказывают и годовое обслуживание", — заключила она и подсчитала, что около половины их клиентов — это люди, проживающие за границей.

Она упомянула, что за разовую уборку могилы просят от 40 евро, а окончательная цена зависит от ситуации.

"Если человек все-таки хочет посадить цветы, зажечь свечи, цена увеличивается. Годовое обслуживание (обслуживание 8 раз в год) стоит около 250 евро. Если больше цветов и свечей, то до 350 евро", - сказала она.

Представитель не скрывает, что цены на уход за могилами пришлось поднять. На это повлияло подорожание топлива.

"Это не было резкое повышение цен, но они выросли примерно на 10-15 процентов", - сказала она.

Правда, как объяснила Д. Вицкявичене, клиенты не имеют особых пожеланий к обустройству могил и обычно просят, чтобы их аккуратно убрали, без беспорядка. Также предпочитают как можно более легкий последующий уход.

Об этом же рассказала Delfi и владелица фирмы Eram service, занимающейся уходом за могилами, Рута Матулене. Она пояснила, что для литовцев могилы — это место умиротворения и общения с близкими, поэтому сегодня могилы украшают сдержанно.

Несмотря на возросшую инфляцию, как утверждают, в их компании также увеличивается число клиентов, которые заказывают услуги по уходу за могилами.

"Спрос на услугу растет. <...> Около четверти клиентов — эмигранты, остальные — местные. Заказывают и пожилые люди, потому что они уже не в состоянии самостоятельно ухаживать за могилами. Услугу также заказывают люди, живущие дальше от могил", - сказала она.

Директор рассказала, что компании также пришлось повышать цены - они выросли на 10-13 процентов, и на это также повлиял рост цен на топливо.

В компании разовый уход за могилами стоит 46 евро, на весь сезон - 240 евро.

"Цветы и свечи считаются отдельно", — уточнила она.

Предзаказов на памятники практически нет

Говоря об изготовлении надгробий и памятников, представитель Tyli kalva Д. Вицкявичене сказала, что популярные ранее 3D надгробия сегодня не являются обычным выбором.

"Они "не прижились" на рынке. Речь идет о ярком цвете, может быть, о качестве, потому что люди смотрели на то, как они держутся. Все больше людей теперь выбирают гранит, потому что это облегчает уход, так что не нужно каждый месяц ходить на могилы и пропалывать, достаточно просто подметать их.

Памятники становятся меньше, люди уже устанавливают те, что поменьше. Когда цены выросли, памятник поменьше был дешевле, но и в целом люди склонны к минимализму", - сказала она.

Цена на памятник сегодня стартует от 200 евро, а средняя цена, согласно подсчетам, может составить около 700-800 евро.

Что касается надгробий, то при покрытии могил каменными плитами цены возрастают и составляют примерно от 3,5 до 7-8 тысяч евро.

"Сам камень стал дороже почти на 20-30%, потому что на рынке больше не осталось российского и украинского камня, теперь мы работаем со скандинавами, итальянцами, странами Африки. Можно сказать, что и сам камень, и его доставка дорогие", - сказала Д. Вицкявичене.

Наконец, резюмировала она, тот факт, что жители действительно стремятся меньше тратить, больше всего ощущался с наступлением осени.

"До тех пор мы этого не чувствовали <...>, но в сентябре почувствовали, что люди выбирают, просчитывают, смотрят очень внимательно.

По сравнению с прошлым годом, в октябре у нас было много клиентов, которые заказывали заранее, на следующий год, в этом году людей практически нет.

Есть ощущение стагнации в продажах памятников, потому что люди очень экономят и смотрят, что будет после Нового года", — заключила она.

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