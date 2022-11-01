Президент Литвы: атаки России по критической инфраструктуре Украины - тяжкое военное преступление

Атаки России на критически важные объекты инфраструктуры в Украине в понедельник являются еще одним доказательством серьезных военных преступлений, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

После встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, находящимся с визитом в Вильнюсе, Науседа заявил, что в связи с этими действиями необходимо продолжать политику санкций в отношении России и Беларуси.

"Недавние действия кремлевского режима по уничтожению жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры Украины с помощью ударов ракет и дронов являются еще одним свидетельством тяжких военных преступлений. Мы должны продолжать военную, политическую и гуманитарную поддержку Украины и помогать ей противостоять варварской военной агрессии России", - говорится в сообщении Г. Науседы.

"Мы должны продолжить политику санкций против России и Беларуси, подготовить новый пакет точных и действенных санкций. В свою очередь, нам необходимо усилить оборонительные возможности восточного фланга НАТО", — заявил он.

Как сообщили в Офисе президента, Г. Науседа обсудил с главой правительства Греции двусторонние отношения, сотрудничество в рамках НАТО и ЕС, помощь Украине, защиту внешних границ ЕС и нелегальную миграцию, необходимость решения вопросов энергетического рынка на уровне ЕС в скорейшем порядке.

Президент отметил, что на уровне Евросоюза необходимо усилить борьбу с попытками России переписать историю и на фоне идущей в Украине войны навязать нарративы тоталитарных режимов.

Глава страны приветствовал стремление Греции стать региональным транспортным центром энергоносителей, что обеспечило бы альтернативные маршруты поставок и способствовало бы укреплению энергетической безопасности всего Евросоюза.

Г. Науседа отметил, что необходимо как можно скорее согласовать конкретные европейские меры, в соответствии с договоренностями, достигнутыми Советом лидеров стран Европы в октябре этого года, по решению вопроса высоких цен на энергоносители.

Украинские военные сообщили, что в понедельник утром российские вооруженные силы выпустили более 50 ракет по различным городам, включая столицу Киев. Украинские официальные лица сообщили, что сотни населенных пунктов остались без электричества из-за повреждения объектов критической инфраструктуры. По словам мэра Киева Виталия Кличко, без электричества остались 350 тыс. домов, без воды - около 80% потребителей столицы.

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