ЕК выделяет 100 млн евро государствам-членам, принимающим наибольшее число беженцев. Литва в их числе

Европейская Комиссия (ЕК) в пятницу выделила еще 100 млн. евро семи государствам-членам, принимающим наибольшее количество беженцев. В их числе и Литва, сообщило представительство ЕК в Литве.

Решение принято после состоявшегося 9 апреля всеобщего мероприятия сбора средств для Украины Stand Up for Ukraine, во время которого ЕК обязалась собрать до 400 млн. евро беженцам из Украины для поддержки их в государствах-членах, принимающих наибольшее число бежавших от войны украинцев.

"Первая часть срочной помощи в 248 млн. евро была выделена пяти государствам-членам – Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Чехии - в мае", – говорится в сообщении для печати.

Вторая часть срочной помощи из фондов внутренних дел будет выделена Польше, Словакии, Чехии, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литве.

Государства-члены могут использовать эти средства, чтобы и впредь оказывать срочную помощь беженцам, например, продовольствием, транспортом и временным размещением.

На эти средства можно также оказывать поддержку беженцам, включая интеграцию уязвимых лиц, например, несовершеннолетних без сопровождения. Организации гражданского общества, местные и региональные институции власти также выполняют важную роль в оказании помощи.

"Поэтому государства-члены должны будут обеспечить, чтобы это безотлагательное финансирование было выделено и им", – подчеркивается в сообщении.

Оставшиеся 52 млн. евро будут выделены на новые нужды, например, проекты размещения, качественную первую психологическую помощь, оказание психологической помощи беженцам из Украины.

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