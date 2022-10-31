"Напряжение в рабочем графике": премьер-министр Литвы ушла от ответа на вопросы о льготе НДС

Премьер-министр Ингрида Шимоните не ответила, видит ли она возможность достижения какого-либо компромисса между правительством и Сеймом о льготе налога на добавленную стоимость (НДС) ресторанам, спортивным клубам и организаторам мероприятий. На совместной пресс-конференции в понедельник с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом И.Шимоните отказалась комментировать актуальные вопросы внутренней политики страны. Премьар объяснила это напряженным рабочим графиком визита премьера Греции.

"Поскольку у нас очень плотная повестка дня, то особенности национальной политики я сегодня не буду комментировать. Оставьте эти вопросы на то время, когда его будет больше", – сказала И. Шимоните журналистам, собравшимся в Доме правительства.

Отказавшись комментировать вопрос о льготе ДС, руководитель правительства добавила, что предоставляет шанс премьеру Греции высказаться на более "актуальную тему" – о специальном трибунале для расследования военных преступлений России в Украине.

Комитет Сейма по бюджету и финансам одобрил законопроект о бессрочном продлении льготного тарифа НДС на услуги питания, для учреждений культуры и искусства, спортивных мероприятий, посещение спортклубов и услуги исполнителей.

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен попросила правительство срочно представить вывод о предложении КБФ о бессрочном применении льготы НДС в отношении секторов питания, культуры и спорта.

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