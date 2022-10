Эфир Delfi с немецким политологом Андреасом Умландом

31 октября в Сейме Литовской Республики проходит дискуссия “Переосмысление России. Какие уроки война с Украиной преподносит нам в отношении России? Последствия для будущей политики Запада” (Rethinking Russia. Which lessons does the war against Ukraine teach us about Russia? Consequences for the West‘s future policies.), в рамках которой обсуждается эффективность санкций, дальнейшее давление на Россию, архитектура безопасности НАТО и последствия войны в Украине. Участие в дискуссии принимает и известный немецкий политолог Андреас Умланд.