Экономисты: экономика Литвы все еще способна противостоять вызовам

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы в третьем квартале этого года свидетельствует о том, что технический спад в стране можно ожидать позже, чем предполагалось, а экономика по-прежнему устойчива ко многим вызовам, считают экономисты.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас говорит, что рост по-хорошему удивителен, он показывает, что техническая рецессия в стране наступит позже.

"В целом результат хороший, особенно в психологическом плане, хорош он в том смысле, что техническая рецессия может произойти раньше всего - в первом квартале следующего года. К удивлению многих", - сказал BNS экономист банка Luminor в понедельник. Ранее он прогнозировал годовой рост ВВП в 1,4%.

Экономист Александр Изгородин, который ранее прогнозировал падение ВВП в 0,2%, отмечает, что результат его удивил. Рост он объясняет хорошими показателями промышленности, которая выдержала высокие цены на энергоносители.

"Результат стал очень позитивным сюрпризом, он показывает, что, несмотря на все энергетические вызовы, наша экономика прекрасно их выдержала. Однако, в отличие от первого и второго кварталов, в третьем квартале ситуация была очень нестабильной, и только промышленный рост компенсировал проблемы на внутреннем рынке", - сказал он BNS в понедельник.

Экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене, которая ранее прогнозировала рост ВВП в 0,7%, отметила, что литовская экономика остается устойчивой, несмотря на тень неопределенности, отбрасываемую войной, энергетическим кризисом, высокой инфляцией и другими вызовами. По ее мнению, пульс экономики по-прежнему поддерживается промышленными результатами.

По мнению Маурицаса, экономический рост поддерживали не только результаты некоторых промышленных компаний, но и информационные технологии и некоторые компании сектора услуг.

Экономист напоминает, что оценка квартального ВВП пока предварительная, ее следует оценивать с осторожностью, и в перспективе Литву все еще ждут отрицательные экономические показатели.

Экономист Департамента макроэкономики и прогнозирования Центробанка Литвы Дарюс Имбрасас говорит, что положительный результат ВВП за квартал в основном определяли информационно-коммуникационные, сельскохозяйственные и производственные компании. По его мнению, на рубеже года экономика страны не избежит вызовов, но крупных потрясений быть не должно.

ВВП Литвы в третьем квартале этого года в ценах того времени достиг 19 млрд евро - что после исключения влияния сезонного фактора и количества рабочих дней было на 0,4% больше, чем во втором квартале. В третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года литовская экономика выросла на 1,8%.

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