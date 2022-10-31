Суд разрешил взять под арест брата убитой 19-летней девушки

Суд удовлетворил просьбу прокурора и разрешил на три месяца взять под стражу молодого человека, подозреваемого в убийстве 19-летней из Шилуте.

Подозреваемый - 26-летний брат убитой, информирует представитель Клайпедской окружной прокуратуры Виктория Раштутите.

Тело девушки было обнаружено 29 октября.

Таурагская полиция сообщила, что в минувшую среду из центра социальных услуг в Шилуте ушла 19-летняя девушка и не вернулась.

"Об ее исчезновении в полицию сообщили 28 октября. 29 октября, в 3.30 ч. тело было обнаружено в Пагриняйском лесу", – сказала представитель полиции Таурагского округа Лина Банене.

На теле были обнаружены следы насилия.

Ведется расследование.

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