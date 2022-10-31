Из-за подорожания электроэнергии могут закрыть Электренскую ледовую арену

Из-за подорожания электроэнергии могут закрыть Электренскую ледовую арену.

Правительство не готовит планы по спасению ледовой арены, сообщает LNK.

Представители муниципалитета указали, что в сентябре прошлого года Электренская ледовая арена получила счет на электричество в размере 19 000 евро, значит, в этом году счет должен был быть почти в два раза дороже – 36 000 евро.

Электренская ледовая арена была открыта 46 лет назад – в 1976 году, 10 лет назад ее реконструировали, сейчас она вмещает 2000 зрителей.

Известная хоккейная команда "Электрену энергия" (Elektrėnų energija) останется без арены, если арену закроют.

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