В воскресенье в Вильнюсском районе автомобили пострадали от вандалов

В воскресенье в Вильнюсском районе автомобили пострадали от вандалов. Больше всего машин было повреждено в деревне Рукайняй.

Владельцы машин обнаружили результат действия вандалов в воскресенье утром. Полиция Вильнюсского округа сообщила, что в 7.40 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Рукайняй, владелец Toyota Corolla Verso обнаружил, что у машины поцарапано переднее крыло справа и сломано зеркало.

В той же деревне было выбито ветровое стекло в машине VW Multivan и разбито зеркальце в автомобиле Audi A4.

Позже сообщили о поврежденной машине в Вильнюсе.

Около 16 ч. на ул. Лепкальнё владелец Audi A4 заметил, что кто-то поцарапал его машину острым предметом, выбито ветровое стекло, сломано зеркало и выбита лампочка поворота на зеркале.

Ведется расследование по факту порчи чужого имущества.

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