Мошенники выманили почти 85 000 евро: обманут мужчина и благотворительная организация

В Вильнюсе и Каунасе мошенники обманули людей. Полиция сообщает, что мошенники выманили 85 000 евро.

29 октября, в 11.26 ч. в вильнюсскую полицию обратился мужчина (1976 г.р.), который сообщил, что 28 октября, в 15 ч., с его банковского счета, неустановленные лица обманом сняли 66 911 евро. Ведется расследование.

Около 19.36 ч., того же дня в каунасскую полицию обратился представитель благотворительной организации и сообщил, что 28 октября заплатил продавцу за шины для грузовика 18 000 евро, но товар не был доставлен. Ведется расследование.

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