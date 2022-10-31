Россияне в Литве: свободно покупают недвижимость, тысячами пересекают границу

С Россией и россиянами вообще не надо иметь ничего общего, сказал председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас. Поэтому, он считает, в Литве и во всем ЕС россиянам надо запретить покупку недвижимости.

Кащюнас сказал Delfi, что доволен эффектом запрета на въезд россиян в Литву.

Правда, тут есть один недочет: тысячи россиян, приехавших в Литву никто не контролирует, не известно, остались ли они в Литве или вернулись в Россию через другие страны ЕС. По словам пограничников, последний вариант более вероятен.

ЕС еще весной обсуждал возможность введения запрета на продажу недвижимости в ЕС гражданам России, но пока такие санкции не введены.

МИД Литвы указал, что введение национального запрета на продажу недвижимости россиянам не будет столь эффективным, как общий запрет для всего ЕС.

Однако, к примеру Финляндия, которая столкнулась с большим наплывом россиян после объявления в РФ мобилизации, уже обсуждает ужесточение порядка продажи недвижимости не гражданам ЕС и Европейского экономического пространства, если это может представлять угрозу национальной безопасности.

Несмотря на то, что Литва поднимает вопрос коллективной ответственности за войну в Украине и считает Россию враждебным государством, россиян это не отпугивает – с начала войны они купили в Литве столько же недвижимости, сколько покупали и раньше.

"Мы не можем утверждать, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, в Литве россияне покупать меньше недвижимости, покупки остались на прежнем уровне", – сказал Delfi пресс-секретарь Центра реестра Миндаугас Самкус.

По данным ЦР, в первом полугодии 2022 г. граждане России купили в Литве 524 объекта недвижимости.

"Это количество, можно сказать, отвечает тенденциям прошлого года, поскольку за весь 2021 г. россияне приобрели 1005 объектов. До этого показатель был меньше: в 2020 г. – 801, в 2019 г. – 642, в 2018 г. 649", – сказал Самкус.

По его словам, больше всего недвижимости россияне покупают в крупных городах: Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, а также в районах этих городов - в Вильнюсском, Каунасском и Клайпедском.

"Из небольших муниципалитетов выделяется Молетский район, Висагинас и Швенченский район", – прибавил Самкус.

Россияне чаще покупают в Литве квартиры, землю, хозпостройки или инженерные постройки в усадьбах, частные дома.

По мнению председателя парламентского Комитета по правам человека Томаса-Витаутаса Раскявичюса, запрет на продажу недвижимости россиянам стоит обсудить.

"Запрет можно обсуждать, но при его обсуждении надо соблюдать принцип пропорциональности, выяснить, будут ли эффективные такие меры, каких национальных целей этим можно добиться. А люди, покупающие недвижимость в стране, куда не могут приехать, кажутся как минимум странными: ведь ограничены выдачи виз, въезд", – заметил политик.

По мнению Кащюнаса, запрет на покупку недвижимости в ЕС был бы принципиальным решением. Он считает, что пока такая покупка недвижимости не представляет угрозу нацбезопасности, это скорее моральный вопрос

"Не надо вообще иметь с ними ничего общего", – сказал Delfi политик.

Кащюнас считает, что если ЕС и возьмется за этот вопрос, то это "очень далекая перспектива".

После того как Литва запретила въезд российским туристам, по суше в Литву въезжает на 50% меньше россиян, указал LNK представитель СОГГ Саулюс Некрашявичюс. Сейчас, по его словам, за сутки въезжает 1000 человек, а раньше въезжали 2000. По его данным, за последний месяц в порядке исключения в Литву впустили 30 000 граждан России, 500 человек не впустили.

По данным европейской службы охраны границ Frontex, с начала войны в Украине (с 24 февраля) до 9 октября границу Литвы со стороны Беларуси и Калининградской области легально пересекли больше 363 000 раз, выездов было меньше – чуть больше 322 000. Значит 41 000 переездов где-то затерялись: неясно, остались ли эти россияне в Литве или уехали в другие страны ЕС, а через них - в Россию. Кащюнас считает последний вариант наиболее вероятным. С таким мнением согласен и пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.



Он не считает, что часть россиян остается в Литве и где-то здесь скрывается.

"...ведь каждого человека с истекшей визой может выявить полиция или пограничники и выслать", – сказал Мишутис.



Frontex отмечает, что больше всего россиян пытается попасть в ЕС через Финляндию и Эстонию, а общее число приезжающих сокращается из-за ужесточения визовой политики ЕС и ограничений в России (запрещен выезд мужчин призывного возраста).

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