Синоптики рассказали о погоде на этой неделе: некоторые дни будут солнечными

В понедельник днем погоду в Литве обусловит антициклон. Ожидается переменная облачность, больше всего солнца ожидается на востоке страны.

Осадков не ожидается. Вечером местами будет формироваться туман. Днем у моря будет 11–13, прохладнее будет в Утенском округе – 8–10 градусов тепла.

В ночь на 1 ноября условия на дорогах ухудшит туман. На западе возможен небольшой дождь. Температура снизится до 1–6, у моря до 7–9 градусов тепла, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0–5 градусов ниже нуля.

Во вторник днем местами ожидается туман, будет облачно, возможны небольшие дожди. Воздух прогреется до 9–14 градусов, теплее будет на западе.

В среду днем к Литве приблизится зона осадков, утром на западе пройдут дожди. Снова прогнозируют туман. Будет 5–10 градусов тепла. Днем на большей части Литвы прогнозируют дожди. Воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.

В четверг ночью дождь будет идти на большей части территории Литвы. Ночью будет 4–9 градусов тепла. Днем облачность снизится, ожидаются прояснения, небольшие дожди пройдут лишь местами. Воздух прогреется до 9–13 градусов тепла.

В пятницу ненадолго рядом с Литвой установится зона высокого давления trumpam. Осадки будут небольшими. Уменьшится облачность, ночью будет 1–6 градус тепла, заморозки. Днем воздух прогреется до 8–12 градусов тепла.

Согласно нынешним прогнозам в выходные погода будет неважной: будут идти дожди, станет прохладнее.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!