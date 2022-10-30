Мгновенные переводы, рост ключевой ставки и восстановление Украины. Евродайджест: главные события недели

Еврокомиссия готова стать координатором международного альянса по восстановлению Украины и обсуждает выделение 1,5 млрд евро ежемесячно на помощь воюющей стране, европейские власти все ближе к принятию закона, который уже через несколько лет запретит регистрировать новые автомобили на бензиновом или дизельном двигателе, ЕЦБ поднял ключевую ставку до максимума за 14 лет, быстрые денежные переводы станут доступными для всех владельцев банковских счетов в Евросоюзе, а контроль за оборотом огнестрельного оружия (и особенно его перемещением через межгосударственные границы) серьезно усилят. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Глава Еврокомиссии и канцлер ФРГ обсудили план по восстановлению Украины



Что случилось? На этой неделе в Берлине прошла международная экспертная конференция по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины, организованная канцлером Олафом Шольцем. Выступая со вступительным словом, Урсула фон дер Ляйен напомнила, что трудности, с которыми столкнулись европейцы, несоизмеримы с жертвами, которые приносят жители воюющей страны. "То, что мы как общество можем сделать — и делали с первого дня войны — это активно и надежно поддерживать Украину. Мы ввели жесткие санкции против России. Мы поставляли оружие, поддерживали украинскую экономику и помогали людям в их повседневной жизни. Мы облегчили доступ на наш внутренний рынок для украинского экспорта и приостановили пошлины на импорт", — напомнила глава Еврокомиссии. Она также отдельно поблагодарила миллионы европейцев, которые принимали беженцев и работали волонтерами: "Это Европа в лучшем виде". По мнению фон дер Ляйен, необходимо не только продолжать поддерживать Украину, но и уже сейчас разрабатывать план по ее будущему восстановлению.

Что это значит? По оценке международных организаций и украинских властей, ежемесячно бюджет страны нуждается в 3-5 млрд евро на покрытие текущих расходов. Как сообщила глава Еврокомиссии, она ведет переговоры с входящими в ЕС странами о частичном спонсировании этих трат: речь идет о 18 млрд евро (т.е. 1,5 млрд ежемесячно) в 2023 году. Также фон дер Ляйен считает, что уже сейчас необходимо восстанавливать украинскую инфраструктуру — Еврокомиссия поддерживает ремонт школ и объектов энергетики. При этом ЕС не должен и не сможет оказывать помощь индивидуально: "Каждый евро, каждый доллар, каждый фунт, каждая иена, которые мы тратим, — это инвестиции в Украину, а также инвестиции в демократические ценности во всем мире". Фон дер Ляйен призвала другие страны участвовать в этом процессе, привлекая экспертов из Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда и других международных организаций. В свою очередь, Еврокомиссия готова взять на себя роль координатора в реализации выработанной стратегии.

Мгновенные переводы в евро станут более доступными



Что случилось? В среду Еврокомиссия выступила с предложением реформировать рынок денежных переводов в Евросоюзе. Согласно этой инициативе, все граждане и предприятия, у которых открыт банковский счет в странах ЕС и ЕЭЗ, смогут безопасно и беспрепятственно пользоваться мгновенными переводами в общеевропейской валюте. "Переход от переводов "на следующий день" к переводам "за десять секунд" колоссален и сравним с переходом от обычной почты к электронной. Однако сегодня примерно девять из десяти переводов в евро по-прежнему обрабатываются как традиционные "медленные". Нет никаких причин, по которым многие граждане и предприятия в ЕС не могут отправлять и получать деньги немедленно, технология обеспечения мгновенных платежей существует с 2017 года. Эта возможность отправлять и получать деньги за считанные секунды особенно важна сейчас, когда счета для домохозяйств и малого и среднего бизнеса растут и каждый цент на счету", — заявил еврокомиссар по финансовой стабильности, финансовым услугам и единому рынку капитала Мейрид Макгиннесс.

Что это значит? По данным Еврокомиссии, в начале года 89% всех переводов принимались поставщиком финансовых услуг только в рабочее время и доставлялись получателю на следующий рабочий день. Более активное использование мгновенных переводов сделает удобнее оплату различных услуг (в том числе медицинских) и позволит не "замораживать" средства физических лиц и бизнеса, пока деньги идут с одного счета на другой (ежедневно таким образом "блокируются" около 200 млрд евро). В случае принятия новый закон обяжет операторов платежных услуг предлагать своим клиентам опцию мгновенного перевода, при этом запретив вводить за это повышенную комиссию. Также банки и другие финансовые компании должны будут обеспечить более тщательную проверку IBAN и прочих данных получателя, чтобы ускоренная обработка перевода не снизила его безопасность.

ЕС все ближе к тому, чтобы запретить продажу автомобилей с ДВС к 2035 году



Что случилось? В четверг Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения о снижении уровня выбросов выхлопных газов в Европе. К 2030 году его необходимо сократить на 55% для новых автомобилей и на 50% для новых фургонов, а еще спустя пять лет довести оба показателя до 100%. "Это соглашение посылает сильный сигнал промышленности и потребителям: Европа принимает переход к транспорту с нулевым уровнем выбросов. Европейские автопроизводители уже доказывают, что готовы взяться за дело, и на рынок выходит все больше и больше доступных электромобилей. Скорость, с которой это изменение произошло за последние несколько лет, поразительна", — приветствовал решение своих коллег исполнительный вице-президент Еврокомиссии по "Европейскому зеленому соглашению" Франс Тиммерманс.

Что это значит? Новые правила (их еще должны официально одобрить депутаты ЕП и Совет) предполагают помощь промышленности для более плавного перехода к будущим стандартам: если европейский производитель уже выпускает достаточную долю автомобилей с нулевым или низким уровнем выбросов, целевые показатели 2030 года могут быть понижены до 25% для легковых автомобилей и до 17% для фургонов. В свою очередь, Еврокомиссия в 2026 году должна "тщательно оценить прогресс" в рамках перехода на "зеленый" транспорт с учетом технологических разработок и обеспечения социальной справедливости. Над этим начинают работать уже сейчас — ранее депутаты Европарламента одобрили законопроект, согласно которому зарядные станции для электромобилей должны быть установлены как минимум на каждых 60 км европейских дорог уже через четыре года, для работающих на водороде автомобилей — каждые 100 км к 2028 году.

ЕЦБ поднял ключевую ставку до 2% — это самый высокий уровень за 14 лет



Что случилось? В четверг Европейский центробанк пересмотрел значение ключевой ставки — со 2 ноября оно увеличится сразу на 0,75% и будет равняться 2%. Выросли также ставки по депозитам овернайт (т.е. по депозиту на один рабочий день) до 1,5% и ставка по кредитам овернайт до 2,25%. Свое решение финансовый регулятор объяснил продолжающимся ростом инфляции (в сентябре в еврозоне она достигла 9,9%). Это уже третий пересмотр ключевой ставки за последние полгода: сначала в конце июля ее подняли на 0,5%, затем в сентябре еще на 0,75%. В последний раз этот важный финансовый показатель превышал 1% в декабре 2008 года; ЕЦБ также сообщил, что допускает увеличение ключевой ставки в будущем, чтобы в среднесрочной перспективе вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.

Что это значит? Повышение ключевой ставки сделает деньги дороже — брать кредиты станет сложнее. ЕЦБ влияет на стоимость займа для граждан не напрямую, а опосредованно — коммерческие банки заимствуют средства у ЕЦБ под более высокий процент, соответственно, повысится он и для бизнеса, и для физических лиц. Это сделает сохранение денег более привлекательным, нежели их расходование. Одновременно с этим снизятся инфляционные ожидания — люди будут готовы меньше тратить, и бизнес сохранит цены стабильными или даже несколько их снизит. В результате рост цен произойдет медленнее, и инфляция снизится.

В Евросоюзе изменят правила покупки, регистрации и транспортировки огнестрельного оружия



Что случилось? В четверг Еврокомиссия предложила обновить правила, касающиеся ввоза, вывоза и транзита огнестрельного оружия для гражданского использования. Сейчас страны ЕС не обязаны предоставлять соответствующие данные, из-за чего властям сложнее контролировать перевозку пистолетов и ружей, а также патронов внутри и через территорию Евросоюза. По данным Еврокомиссии, сейчас в ЕС более половины огнестрельного оружия (35 млн единиц) не зарегистрировано, еще 630 тысяч числятся украденными или утерянными. "Преступники постоянно меняют способы контрабанды смертоносного оружия на территорию Евросоюза. Нам нужно быть на шаг впереди. Внутренняя безопасность ЕС, сокращение незаконного использования и оборота огнестрельного оружия должна основываться на качественном сотрудничестве правоохранительных органов, разведке и прозрачных процедурах. […] Наше предложение также упрощает правила для законных владельцев огнестрельного оружия и предприятий", — отметила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Что это значит? Согласно предложенной идее, в ЕС будут введены единые процедуры ввоза, вывоза и транзита огнестрельного оружия, а также его основных компонентов и боеприпасов. При этом для охотников и спортсменов правила, наоборот, упростят. Вместо национальных систем лицензирования будет разработана общеевропейская электронная. Власти также намерены усилить контроль над конечными покупателями огнестрельного оружия: например, нужно будет иметь документ, подтверждающий, что человек не будет передавать пистолет или ружье в третьи руки, а органы, ответственные за выдачу разрешений, будут должны проверить, не получил ли заявитель ранее отказ в другой стране Евросоюза. Ответы на популярные вопросы, касающиеся этого проекта, опубликованы на сайте Еврокомиссии; в дальнейшем инициативу рассмотрит Европарламент и Совет ЕС.

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