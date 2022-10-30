Цены на цветы перед днем поминовения усопших: цветы подорожали, но люди все равно покупают

В День поминовения усопших жители Литвы везут на кладбища цветы и свечи. Самые популярные цветы в это время – хризантемы и каллы. Сейчас они стоят на 50% дороже. Однако, по словам торговцев, люди все равно их покупают.

Директор компании Floristas, которая работает уже 25 лет и владеет 6 магазинами, Викторас Бобинас сказал, что цветы подорожали, как и все, что сейчас дорожает в Литве.

"Немного подорожали. Все подорожало, но это не связано с праздниками, а с ценами на газ. В Нидерландах газ подорожал в 4–5 раз, автоматически подорожали и цветы", – сказал собеседник Delfi.

Цены можно найти на в интернет-магазине: хризантемы по 2,49 евро, лилии – от 4,49 евро, крупноцветковые хризантемы – 4,99 евро, каллы – по 7,99 евро, королевские лилии – от 9,99 евро.

Директор компании Pasaulio gėlės LT Вайдотас Бенюшис сказал, что цветы значительно подорожали.

"Я бы сказал, что на 50%. Может не все, но хризантемы и другие цветы, которые используют для траурных композиций – подорожали на 50%. Это цены местных поставщиков, мы не занимаемся импортом, это не выгодно из-за расходов на транспорт. Выбираем местную продукцию. В Нидерландах много производителей закрылось или стали меньше выращивать цветов. Предложение уменьшилось, а спрос вырос", – сказал он Delfi.

На сайте Pasaulio gėlės LT венок из белых гвоздик стоит 39 евро, из хризантем – 32 евро, из калл – 44 евро.

По словам Бенюшиса, в выходные перед 2 ноября продают больше всего цветов.

"В эти выходные покупают больше всего, до этого так, прицениваются. Все время те, кто заглядывает за неделю или за две, жалуются, что все дорого. Но потом уже покупают, не спрашивая цену", – сказал он.

Бобинас подтвердил, что люди на цветах не экономят. "Что значит экономят? Если надо есть, покупают продукты. Если надо отнести цветы на кладбище, тоже покупают", – сказал он.

Собеседник прибавил, что бизнес процветает.

"На хлеб зарабатываем, не плачем как другие", – сказал предприниматель.

Настроение Бенюшиса не такое радужное.

"Есть вызовы, они связаны с расходами на электричество. Компания работает семь дней в неделю, промышленные холодильники работают, цена биржевая, она выросла в 3–4 раза, а объемы торговли снизились. Все следят за ситуацией, люди запуганы, может, меньше развлекаются. Осень сама по себе не слишком хороший период для торговли цветами", – сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!