Комиссариат полиции Алитусского округа с учетом этих обстоятельств усилит патрулирование в городе, районе и наиболее посещаемых местах.
29 октября – 2 ноября полиция будет усиленно патрулировать кладбища, регулировать движение около них.
"Мы просим жителей проявить сознательность и понимание. Если вы надолго уезжаете из дома, не забудьте позаботиться о безопасности вашего имущества, включить сигнализацию, если она есть. Если сигнализации нет, попросите соседа присмотреть за вашим жильем или гаражом. Не оставляйте ценные вещи в машинах – сумки, документы, мобильные телефоны, магнитофоны и т.д.
Водителям напоминаем, что важно не спешить, если предстоит дальняя дорога, надо выезжать заранее. Главное, не превышайте скорость, пропускайте пешеходов, следуйте требованиям дорожных знаков, полицейских.
Заранее позаботьтесь о хорошем техническом состоянии вашего транспортного средства (поменяйте шины, проверьте фары, стеклоочистители, жидкость для мытья стекол и др.).
Помните – если вы вышли из машины в темное время суток, на вас должен быть светоотражающий жилет, если вы идете вдоль дороги – используйте отражатели или фонарик. Все это значительно дешевле вашей жизни. Мы надеемся, что благодаря совместным усилиям удастся защитить жизни людей, и их имущество. Будьте внимательны и терпимы друг к другу", - сказано в сообщении.
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