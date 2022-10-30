Пассажир сел в такси в Вильнюсском аэропорту: такая цена - позор для Литвы

Прилетевшие в Вильнюсский аэропорт пассажиры должны внимательно выбирать таксистов. Такой вывод напрашивается, когда узнаешь историю читателя Delfi, с которого таксист потребовал за поездку в Жирмунай несколько десятков евро, но после возмущения клиента снизил цену. Литовские аэропорты отмечают, что следит за качеством услуг такси.

Саулюс (настоящее имя редакции известно) рассказал, что сел в желтый автомобиль такси, но ни таксометра, ни карточки с данными водителя в машине не увидел.

"Я прилетел вечером, около 22 ч., выхожу, стоят такси желтого цвета. Сел на заднее сидение, осмотрелся - нет таксометра, данных водителя. Приехал в Жирмунай, спрашиваю, сколько? Он мне - 40 евро. Я: "Сколько?" Он, не смущаясь - 28 евро", – рассказал Саулюс.

Он сказал, что не хотел ссор, не стал требовать чек, все равно услышал бы только отговорки. Но он был возмущен тем, что водитель даже зная, что он местный, заломил такую цену.

Саулюс сказал, что такие таксисты, видимо, возят иностранцев кругами, а потом берут с них большие деньги. "Таксометры снимают, не знают, на время или нет и позорят Литву. Аэропорт - визитная карточка нашей страны. Мне рассказывали, что с прилетевшей украинской семьи взяли 50 евро. Это абсурд (…). Сразу же у иностранцев складывается негативное представление", – прибавил он.

Компания Литовские аэропорты сказала Delfi, что из представленных данных сложно понять, стоял ли автомобиль там, где разрешено стоять машинам такси, которые контролирует аэропорт.

"Важно запомнить, что полоса для такси в аэропорту (контролируемая), это то место, куда могут попасть только те поставщики услуги, с которыми заключены договоры, другие не могут туда въехать и выехать оттуда. Бывает, что приезжающие из города такси встают рядом с этой полосой, тогда клиенты не понимают, кто есть кто.

Советуем клиентам спрашивать, есть ли таксометр , если его нет, то, скорее всего, это не машина компании, с которой работает аэропорт", – сказал представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас. По его словам, на машинах компаний, с которыми заключен договор, должен быть плафон, таксометр на видном месте, терминал для безналичного расчета, информационная карта с тарифами, наклейка, уведомляющая о возможности рассчитаться банковской картой.

"Мы не можем исключить и случаи злоупотребления со стороны водителей таких компаний, но в таких случаях их ждут взыскания или расторжение договора. Чтобы выяснить все, нам нужен счет, информация об автомобиле, дате и времени, маршруте", – сказано в комментарии.

По словам Василяускаса, клиенты, которые попали в такую ситуацию, должны предоставить максимум информации.

На вопрос, почему он не вызвал такси, Саулюс сказал, что это очень неудобно, когда у тебя много вещей, бегать и искать, где остановилось такси, ведь места для такси заняты машинами официальных компаний.

Вильнюсский аэропорт также отметил, что в машинах компаний, с которыми заключен договор, действуют установленные тарифы (не выше нижеследующих):

Саулюс сказал, что обычная поездка из аэропорта до дома ему обходится в 12 евро.

По оценке Delfi, если считать, что от аэропорта до Жирминай 10 км, то даже с учетом самого высокого тарифа получается не больше 20 евро. Такие же подсчеты представила и компания Литовские аэропорты.

Компания указала, что если вы заплатили дороже, то можно прислать чек через специальную систему, и аэропорт, проверив данные, компенсирует разницу. Важно также сфотографировать номер машины.

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