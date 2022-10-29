Литва переходит на зимнее время: за и против

30 октября, в последнее воскресенье месяца, в 4 ч. Литва переходит на зимнее время. Оно будет действовать до последнего воскресенья марта.

Перевод часов дважды в год вызывает немало вопросов. Неврологи Сантаришкской клиники рассказали, как такие действия влияют на здоровье людей. Многие жители жалуются, что перевод часов выбивают их из привычного ритма, люди бывают раздражены, чувствуют беспокойство, им труднее сконцентрировать внимание, некоторые хуже спят.

В октября 2018 г. врачи и ученые представили Еврокомиссии рекомендации по этому вопросу. Они однозначно указали, что перевод часов вредит здоровью людей и рекомендовали оставить в действии стандартное зимнее время, которое полезнее для здоровья людей. Это особенно важно для определенных социальных групп (детей, подростков, людей старшего возраста, людей с некоторыми болезнями).

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"Всем хорошо известно на влияние этого решения на сон. После введения летнего времени люди спят меньше, ухудшается качество сна. Нужно время, чтобы человек приспособился к новому ритму. В первые дни после введения летнего времени случаи инфаркта миокарда фиксируются на 5% чаще, растет риск инсульта. Возможно, причина этого - выделение гормона стресса, метаболического дисбаланса (сбоя в обмене веществ, что влияет на здоровье больных сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями). Увеличивается риск расстройств психического спектра: усугубляются депрессии, растет риск самоубийств", – сказала врач-невролог Раминта Масайтене.

По словам врача, особенно чувствительны к переводу часов дети, подростки и так называемые "совы".

Эксперты в своих выводах указали немало плюсов зимнего времени, которое ближе к внутреннему времени человека: более здоровый и качественный сон, польза для сердца, меньше риск формирования избыточного веса, лучшее психологическое здоровье, снижение зависимости от алкоголя и табака, а также психотропных веществ, улучшение научных достижений, качества работы (особенно среди молодежи).

Из-за перевода часов не только страдает здоровье людей. Было замечено, что в первую неделю после перевода часов фиксируют рост аварий на дорогах.

Еще одна важная сфера – достижения и трудоспособность, darbingumas. После введения летнего времени, трудоспособность взрослых людей снижается. Дети и подростки после введения летнего времени начинают хуже учиться.

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