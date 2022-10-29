В Клайпеде три дня будет проходить традиционный праздник тыкв

В субботу в Клайпеде начинается проходящий в восьмой раз праздник тыкв, в этом году он продлится три дня и будет проходить около городской Ратуши.

Одна из организаторов праздника Реда Римшайте-Коваленко сказала, что место проведения мероприятия изменили из-за работ на площади Аники.

"Площадь Аники перекопана, идет ремонт, неудобно ни нам, ни людям. Мы изменили место, праздник состоится у памятника Рыбаку, вдоль Дане", – сказала она.

В этом году праздник пройдет три дня – в субботу, воскресенье и понедельник. Обычно его проводили 31 октября в Хэллоуин.

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"Мы хотим сделать эксперимент, и торговцы просили больше времени, место новое, пространства немного меньше, а тит еще и выходные, время подходящее", – сказала Римшайте-Коваленко.

По ее словам, обычно на праздник приносят около 300 фонарей из тыкв, их приносят клайпедчане и гости города. Часть тыкв привозят из Швекшны.

Изготавливать фонари можно и во время праздника.

Состоится конкурс на самую красивую тыкву. Победителя выберут посетители праздника, голосовать можно на странице в фейсбуке Moliūgo šviesos šventė Klaipėdoje. Половина голосов зависит от комиссии, а другая - от голосования в фейсбуке.

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