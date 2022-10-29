Рейд в Вильнюсе – водитель пропил свой автомобиль Picasso

Столичная дорожная полиции проверила больше 1200 водителей, в их числе были двое пьяных.

Рейд длился 8 часов. Водителей проверяли на опьянение - как алкогольное, так и наркотическое.

Рейд начался на окраине Вильнюса - на перекрестке ул. Эйшишкю и Салининку. Там проверили водителя Volvo S60, в его организме была почти 1 промилле.

С 22 ч. водителей проверяли на ул. Сукилелю, около кладбища Расу. Около 23 ч. остановили водителя Citroen Picasso. В первый раз алкотестер показал 0,58 промилле, а во второй (через 15 минут) – 0,57 промилле.

Выяснилось, что у водителя этого авто нет и никогда не было прав на вождение. Кроме того, стало известно, что мужчина уже один раз был наказан за пьяное вождение. За все нарушения водителю грозит штраф в размере до 2000 евро, а его Picasso, скорее всего, конфискуют.

Водитель особенно не переживал по этому поводу. Он сказал, что заплатил за машину всего 200 евро. Автомобиль и вправду имел жалкий вид, а внутри валялись бутылки от алкоголя.

Машину увезли на охраняемую стоянку. Водитель с пассажиром пересели на такси.

Полиция будет проводить такие рейды во все выходные дни.

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