По данным полиции, 29 октября, в 3.39 ч. сообщили о ДТП с участием автомобиля BMW.
Звонивший сказал, что машина съехала с дороги, помощь врачей нужна его другу.
Врачи и полиция приехали на место происшествия и обнаружили на поле разбитый оранжевый BMW.
Врачи осмотрели пострадавшего водителя, его увезли в больницу. По данным полиции, был ли водитель трезвым, выяснится позже, когда получат результаты анализа крови.
Пассажира на трезвость не проверяли.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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