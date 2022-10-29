Погода: после теплой субботы ждут перемены

В субботу погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Пройдет атмосферный фронт, поэтому в первой половине дня будет облачно. Только после полудня облака начнут рассеиваться. Во многих районах пройдут небольшие дожди, однако количество осадков будет небольшим.

Усилится ветер, но будет тепло. Воздух прогреется до 13–16 градусов, а местами до 17 градусов тепла.

В воскресенье ситуация изменится. Погоду обусловит зона более высокого давления, будет больше прояснений, поэтому особых осадков не ожидается. Ветер понемногу успокоится, только ночью у моря порывы ветра достигнут 15 м/с. Немного похолодает. Ночью будет 4–9, у моря около 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

В понедельник благодаря зоне высокого давления особых осадков не ожидается. Ночью будет 1–6, на Куршской косе будет 8 градусов тепла, но в воздухе местами, а на поверхности почвы во многих местах ожидаются заморозки до 0–5 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.

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