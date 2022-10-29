Жители Литвы живут меньше жителей других стран ЕС: почему?

По данным за 2021 год, вероятная продолжительность жизни жителей Литвы одна из самых небольших в ЕС, смертность от рака превышает средний показатель по ЕС, смертность от ишемической болезни сердца и самоубийств - самая высокая в ЕС, в среднем 17 лет своей жизни жители Литвы болеют хроническими заболеваниями или же живут с инвалидностью.

В обзоре Еврокомиссии, подготовленном в 2021 г., отмечено, что вероятная продолжительность жизни в 2020 г. была третьей с конца и на 5,5 лет ниже средней в ЕС. В 2010–2019 гг. вероятная продолжительность жизни в Литве увеличивалась быстрее, чем в других странах ЕС, но статистику сбил 2020 г., когда зарегистрировали на 17% больше смертей, чем в 2019 г.

Меньше половины жителей Литвы указали, что у них все хорошо со здоровьем, на здоровье не жаловалась лишь 1/4 малоимущих жителей – это самый низкий показатель во всем ЕС.

В 2000–2019 г. вероятная продолжительность жизни в Литве увеличилась больше чем на 4 года – с 72,1 до 76,5 лет. Но в 2020 г. вероятная продолжительность жизни сократилась на 17 месяцев - до 75,1 лет. Это прямо или косвенно было обусловлено пандемией коронавируса.

В Литве женщины в среднем живут почти на 10 лет дольше, чем мужчины: соответственно 80 и 70,1 лет. Это самая большая разница в ЕС. Среди литовских мужчин распространенные причины смерти - ишемическая болезнь сердца и внешние причины. Кроме того, на небольшую продолжительность жизни мужчин влияет алкоголь.

Каковы причины такой печальной статистики? Об этом на Delfi говорили с семейным врачом Раситой Кибартене и врачом-кардиологом Рокасом Шерпетисом.

Кибартене заметила, что хронические неинфекционные заболевания распространены во всем мире, но в Литве ими болеют довольно молодые люди.

По ее словам, причина этого - оседлый, малоподвижный образ жизни, плохое питание. Врач заметила, что растет число молодых людей с избыточным весом, а он приводит к разным болезням. Например, сахарный диабет устанавливают у довольно молодых людей, а высокое давление фиксируют даже у детей.

Причина большей части болезней - плохие привычки и образ жизни жителей Литвы. Мы привыкли есть много насыщенных жиров, мало фруктов и овощей, клетчатки. Большую часть рациона у нас нередко составляют рафинированные углеводы, которые могут вызвать болезни.

"Что едим, то и получаем. Физическая активность тоже не радует. Мы хотим дольше сидеть у экранов, мы не мотивированы двигаться", – сказала Кибартене.

Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно составляют большую часть болезней.

"Часто люди заболевают слишком рано, умирают в трудоспособном возрасте, это снижает показатель вероятной продолжительности жизни. Одна из причин - факторы риска, высокое давление, повышенный холестерин (при этом человек ничего не делает). Очень важный фактор - вес, люди привыкают съедать определенное количество калорий, столько же едят и старея, а двигаться начинают меньше. Вес растет, появляется избыточный вес, сахар в крови, повышенный холестерин, это приводит к атеросклерозу", – заметила врач.

Высокое давление регистрируют у 6 из 10 пациентов, то же самое касается повышенного холестерина.

"Средняя продолжительность жизни в Европе - 81 год, это касается Западных стран. Во всех странах Восточной Европы ниже, в Литве - 76 лет. В последний год этот показатель стал снижаться", – заметил Шерпетис, указав, что это и последствие COVID–19.

Кроме того, жизнь сокращает и то, что жители Литвы не следят за своим здоровьем. К сожалению, свое черное дело делает и генетика.

"Гены влияют, у всех есть определенная закодированная информация. Но включится ли этот ген, будет ли работать, зависит от окружения, образа жизни. Если человек курит, у него есть склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, то атеросклероз развивается намного быстрее. Если мы знаем о риске и ведем здоровый образ жизни, то можем отсрочить болезнь", – сказал кардиолог.

Атеросклероз и болезни сердца связаны с возрастом - чем старше человек, тем больше вероятность заболевания.

Кибартене сказала, что статистику ухудшают и очереди к врачам, поскольку в тех случаях, когда нужно быстрое вмешательство, если человек не получает консультацию и помощь, болезнь запускается.

"Часто люди платят за услуги, чтобы ускорить визит к врачу. Решения есть, но если вовремя не получить помощь, растет число запущенных случаев. Это уже проблема", – заметила врач.

В Литве действуют 5 бесплатных программ по превенции заболеваний, но пациенты участвуют в них неактивно. Часто люди не проверяются, боясь, что врачи "что-нибудь найдут".

Шерпетис заметил, что иногда сложно попасть не только к специалисту, но и к семейному врачу. Но все же система здравоохранения влияет лишь на 10-20% продолжительности жизни.

"Это немного. Мы слишком мало двигаемся. […] Едим однообразную еду, каждый человек употребляет 5–8 продуктов. Важно есть разнообразную пищу, продуктов должно быть не 8, а 28. Нужны приправы, рыба, крупа, орехи, овощи. Главное - зелень и умеренность. А у нас в основе всех праздников - сидение за столом и чтобы было 12 блюд, пьют и больше алкоголя", – рассказал о причинах заболеваний Шерпетис.

Чтобы жить столько, сколько живут итальянцы или испанцы, надо питаться разнообразной пищей, помнить о средиземноморской диете – разнообразие, социальные связи с семьей и общение.

Кибартене рассказала, что в первую очередь надо менять питание.

"Исследование показало, что половина литовцев ежедневно не едят овощи и фрукты. Не надо оправдывать это их некачественностью – попробуйте хотя бы съесть столько, сколько надо в день. Занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни. Например: вместо лифта идите по лестнице, выходите на несколько остановок раньше из троллейбуса, оставляйте машину подальше от двери в магазин", – советует врач.

"Начните с того, что съешьте на один овощ больше, чем обычно. Пейте больше воды. Завтракайте, ведь многие литовцы не завтракают", – продолжила она.

Важно знать, что раз в год человек может бесплатно сдавать кровь на глюкозу, холестерин и т.д., делать кардиограмму и другие исследования.

Шерпетис призывает доверять врачам и следовать их рекомендациям.

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