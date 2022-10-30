Или отключение электричества или подорожание: вода в Литве станет дороже

Долг в 22 000 евро только за август, а денег на его oплату нет. С такой ситуацией сталкивается один из поставщиков воды, пишет LNK. Не лучше дела обстоят и у других поставщиков. Есть два пути – отключение электричества и подачи воды жителям или повышение цен. Парламент принял закон, который сделает возможным второй вариант.

"Сегодня мы получили предупреждение, сожалеем, но если вы не оплатите долг до указанной даты или позже, мы будем вынуждены отключить электричество. Срок - до 28 октября", – сказал LNK ВРИО директора Pagėgių komunalinis ūkis Раймондас Фридрикас.

Компания с помощью муниципалитета берет кредит на сумму 160 000 евро. Но до указанной даты не успеет, что будет завтра - неизвестно.

"Без электричества мы не можем поставлять воду, это невозможно. Все построено на электричестве – и очистительные сооружения и подача воды", – сказал он.

Предупреждения получили также компании Рокишкиса и Кайшядориса. Из-за роста расходов у некоторых компаний не хватило оборотных средств.

"Поставщики электричества угрожают отключением. Если такое произойдет, жители останутся без воды", – сказал президент Литовской ассоциации поставщиков воды Бронюс Межутавичюс.

"Мы видим, что некоторые компании уже сейчас берут кредиты в банках, чтобы заплатить зарплаты работникам, чтобы обеспечить поставки воды. Это ненормальная практика", – сказала председатель парламентского Комитета охраны окружающей среды Айсте Гедвилене.

Парламент Литвы разрешил повышать цену на воду, если цена на электричество или на газ увеличивается на 30 или больше процентов, напомнил глава ассоциации, объединяющей компании Вильнюса, Каунаса и Клайпеды Марюс Швайкаускас.

Компаниям будет лучше. А жителям? "Электричество подорожает в 3-4 раза, утверждать, что после этого вода будет стоить столько же, как и прежде - означает лгать людям", – сказал Межутавичюс.

"Конечно, для жителей хороших новостей нет. После принятия закона, вода подорожает", – сказал депутат Кястутис Мажейка.

"В Литве нет ничего, что не подорожало бы. Если мы видим, что дорожают энергоресурсы, растет зарплата, дорожают другие вещи, то это должно проявиться в цене. Если этого не будет, то будут сбои с поставками услуг. Это элементарно", – сказал депутат Гинтаутас Палуцкас.

Сейчас в Вильнюсе холодная вода стоит 1,45 евро/м³. Какой цена будет после пересчета, если в среднем семья расходует 5 кубов? "В Вильнюсе плата за воду для домашнего хозяйства подорожает на 2 евро в месяц", – сказал Швайкаускас.

Значит, один куб подорожает на 50 центов. Несомненно, это ощутят компании, бассейны, автомойки.

Сейчас больше всего за воду платят жители Молетай, Пренай, Аникщяй, уже сейчас цена больше 4 евро.

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