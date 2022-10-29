Предупреждение: в Литве среди детей распространяется опасный наркотик

В Вильнюсском округе фиксируют рост числа детей с симптомами передозировки. Среди детей распространяют новый наркотик Smile, его пробуют даже третьеклассники.

5 октября редакция Delfi получила информацию о том, что в столице с симптомами передозировки наркотиков к врачам попала 12-летняя девочка.

Очевидец происшествия рассказала Delfi, что около 19 ч. на ул. Архитекту увидела группу детей и лежащую на земле девочку. По словам женщины, девочка была без сознания, ей было плохо. Дети даже не собирались вызывать врача, но были напуганы. Выяснилось, что девочка курила Smile.

Foto: Vilniaus aps. VPK

Дети сказали, что 12-летняя девочка, покурив наркотики Smile, стала бессвязно что-то говорить, перестала ориентироваться в пространстве, а потом лишилась сознания. Врачи увезли ее в больницу. Полиция изъяла электронную сигарету и флакон с наркотиком Smile.

Поступили и другие сообщения о передозировке наркотиков среди детей.

Полиция информировала, что 15 октября в вильнюсскую больницу был доставлен 9-летний ребенок. Его мать сказала, что он курил электронную сигарету, возможно, с наркотиками.

15 октября в Рудаминской гимназии в туалете была обнаружена 14-летняя девочка без сознания. Выяснилось, что ей другой школьник предложил покурить электронную сигарету, после этого ей стало плохо.

20 октября в микрорайоне Шнипишкес был обнаружен мальчик (2006 г.р.) с симптомами передозировки. Его доставили в больницу. По предварительным данным, некто дал ему покурить электронную сигарету, возможно, с наркотиками.

24 октября в гимназии им. Йонаса Басанавичюса сообщили о 15-летней девочке с симптомами передозировки. Мать сказала, что она курила электронную сигарету.

Foto: Vilniaus aps. VPK

Приехав в гимназию, полицейские нашли и других "обкурившихся" подростков: девочку (2007) и мальчика (2007). Им было плохо, они лежали на стульях.

Дети сказали, что их электронной сигаретой угостила 12-классница. Полиция ведет расследование.

Выясняется, что Smile - это синтетический каннабиноид. По словам полиции, это бесцветное вещество на масляной основе, без запаха. Утверждают, что наркотик распространяется среди детей разного возраста.

"Чаще всего его смешивают с жидкостью для электронных сигарет. Визуально его обнаружить не удастся. Если вещество еще не смешано, то жидкость бывает желтоватого цвета", – рассказала следователь 5 комиссариата полиции Лаура Дайоре.

Подростки рассказали, что продают несколько видов Smile – количество во флаконе то же, но те, что дороже, действуют сильнее. Стоимость одного флакона - 20 евро за слабый или 40 евро за крепкий вариант. Есть "чистый" экстракт за 80 евро.

Неважно, какой из видов Smile дети купят, в жидкости могут быть разные примеси (крысиный яд, морфин, снотворное и т.д.), бывает и так, что синтетического каннабиоида вообще нет, только другие ядовитые вещества.

У детей младшего возраста нет денег на покупку целого флакона, но они находят выход - покупают у старших "каплями". Эти капли капают в электронные сигареты.

По словам полицейских, дети, которые не могут купить себе электронную сигарету, находят выброшенные одноразовые сигареты и используют их - заряжают повторно.

Утверждают, что дети используют эти одноразовые сигареты, потому что в них остается немного жидкости, добавляют еще 2-3 капли Smile и курят. Некоторые не знают, что в сигарете остается жидкость, добавляя еще наркотик, они сильно рискуют.

По словам полицейских, наркотик Smile пытаются использовать и маленькие дети. Например, был случай, когда 5-классник "угостил" 3-классника.

"Пробуют уже 3-классники, в одной школе 5-классники продавали 3-классникам затяжки по 30 центов. Один 4-классник после нескольких затяжек оказался в реанимации", – рассказала Дайоре.

Полиция призывает родителей наблюдать за детьми.

В других округах Литвы об этом наркотике пока не слышали, никаких подобных происшествий не было. Однако источники Delfi сообщают, что этот наркотик дети курят и в других областях, только, видимо, называют его иначе.

Представитель Государственной службы по правам детей Вия Куджене сказала Delfi, что службе об этом наркотике известно, они стараются немедленно реагировать на подобные случаи - общаются с детьми и родителями, предлагают помощь.

"Никотин, содержащийся в электронных сигаретах вызывает зависимость, но еще опаснее влияние психоактивных веществ, которые добавляют в такие сигареты. Дети могут не только стать зависимыми, но и отравиться. Рекомендуем родителям обратить внимание, если ребенок курит такие сигареты, дома может чувствоваться слабый сладкий или другой необычный запах.

У таких детей могут наблюдаться резкие смены настроений, нестабильная координация, дети могут неожиданно выходить из дома "по делам". Просим родителей и других людей, которые заметили перемены в поведении ребенка, поговорить с ним, объяснить, что такие действия опасны. Помочь в такой ситуации могут и врачи, и специалисты службы по правам ребенка.

В случае опасности просьба звонить по номеру 112", - сказал Delfi Куджене.

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