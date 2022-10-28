Суд еще раз остановил процесс банкротства Inter RAO Lietuvа

Вильнюсский окружной суд (ВОС) в очередной раз приостановил внесудебное дело о банкротстве Inter RAO Lietuva, поставщика электроэнергии, контролируемого российским энергетическим гигантом "Интер РАО". На этот раз это было сделано по просьбе компаний Philip Morris Lietuva, Orlen Lietuva и Почты Литвы.

27 октября суд удовлетворил ходатайство компаний о принятии обеспечительных мер и приостановил производство по делу о банкротстве.

Процедура банкротства Inter RAO Lietuva, начатая в июне, приостанавливается во второй раз – в июле ВОС приостановил процедуру банкротства по требованию кредитора компании Alpiq, поставщика и производителя энергии, работающего в Швейцарии и Германии, но позже кредитор отказался от своего ходатайства.

Как сообщал BNS в конце сентября конкурсный управляющий компании Ауримас Валайтис, около 2,1 тыс. кредиторов компании Inter RAO Lietuva подали требований на сумму около 43 млн евро, но пока подтвердили свыше 30 млн евро.

Кредиторы компании Inter RAO Lietuva инициировани внесудебное банкротство компании 30 июня.

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