Кандидат в мэры Вильнюса критикует решение сжигать мазут: я бы не допустил такой ситуации

Ремигиюс Лапинскас, кандидат, выдвинутый Партией зеленых Литвы на пост мэра столицы, недоволен решением сжигать в столице гораздо более дешевый, но более загрязняющий мазут вместо газа. Р. Лапинскас утверждает, что это следствие работы, которая не была проведена четыре года назад.

"Во-первых, я бы не допустил такой ситуации, когда абсолютно адекватное, правильное технологическое решение – биотопливный котел Вильнюсской регенеративной электростанции – задерживается четвертый год", – сказал Р. Лапинскас на пресс-конференции, организованной Elta.

Однако, опасается он, решение уже принято, поэтому остается только предупредить жителей столицы об усилении загрязнения.

"Мы понимаем, что решение уже принято, поэтому мы можем только предупредить жителей Вильнюса, что да, загрязнение будет выше. Твердых частиц от мазута будет больше. Давайте все помолимся, чтобы ветер дул из города, а не в сторону города. С другой стороны, в самом городе очень много бардака с транспортом, уличным хозяйством, где одни и те же твердые частицы создают условия для нанесения вреда здоровью. Это решение принято, его сложно критиковать, но, конечно, мы его все равно критикуем, потому что мазутное решение - точно не самое лучшее", — сказал кандидат в мэры столицы.

Его поддержала председатель Партии зеленых Литвы Ева Будрайте. Политик призвала власти признать допущенные ошибки, вместо того, чтобы позиционировать себя спасителями населения.

"Нынешнее руководство города Вильнюса представляет это решение как положительное и позиционирует себя как спасителей жителей от сложившейся ситуации, хотя им следует посыпать голову пеплом и признать, что эта ситуация сложилась из-за их ошибки", — сказала Э. Будрайте.

ELTA напоминает, что с субботы, 22 октября, закупленный Vilniaus šilumos nettki (ВШТ) мазут с низким содержанием серы перевозится в Вильнюс. ВШТ перейдет на использование малосернистого мазута, когда температура воздуха на улице потребует дополнительных мощностей - когда все тепловые пункты будут работать на полную мощность. Спрос на малосернистый мазут будет зависеть и от того, как будут работать независимые производители тепла, поставляющие тепловую энергию, произведенную из биотоплива.

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