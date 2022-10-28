В понедельник не будет работать половина литовских министров

1–2 ноября в Литве - выходные дни, а понедельник – рабочий. Некоторые жители в этот день берут выходной. Также поступила половина литовских министров.

31 октября не будет работать министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас, его будет замещать министр культуры Симонас Кайрис. Не будет работать и министр транспорта Марюс Скуодис, его заменяет министр экономики Аушрине Армонайте. 25 октября–4 ноября Скуодис находится в отпуске.

Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас в понедельник будет в Южной Корее, его заменяет министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

31 сентября не будет работать министр юстиции Эвелина Добровольская (ее замещает Навицкене), не будет и министра внутренних дел Агне Билотайте (ее заменит министр обороны Арвидас Анушаускас).

Министр энергетики Дайнюс Крейвис в этот день будет находиться с визитом в США. Крейвис уходит в отпуск 3–7 ноября. Во время визита в США его замещает Армонайте.

Все документы о замещении министров на этот раз подписал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, поскольку премьер-министр Ингрида Шимоните уехала с визитом в Японию.

Сам Ландсбергис 31 октября также не работает, он ушел в отпуск с 28 октября по 3 ноября, его заменяет Анушаускас.

31 октября в отпуске будет и министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене (заменяет Кайрис) и министр финансов Гинтаре Скайсте (заменяет Армонайте).

Итак, 31 октября в отпуске будут 7 министров из 14, один будет в США, один – в Южной Корее. Навицкене, Кайрис и Анушаускас будут выполнять свою работу и заменять по два министров, а Армонайте будет работать за четверых.

Министров этого правительства уже критиковали за то, что они уходят в отпуск несвоевременно, в критическое время.

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