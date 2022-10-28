В этом году улицы Вильнюса собираются посыпать марокканской солью

Ранее соль привозилась из Беларуси и Египта. Договор на поставку был заключен с ЗАО Keluva - цена технической соли, предложенная этой компанией, была самой низкой, сообщает Madeinvilnius.lt

Заключив договор на поставку, UAB Grinda в этом зимнем сезоне будет посыпать марокканской солью улицы Вильнюса.

Компания, оценив имеющийся баланс соли за прошлый год, уже закупила дополнительно 4 тыс. тонн технической соли. Представитель компании Эгидиюс Степонавичюс сказал, что при необходимости техническая соль будет закупаться повторно. Трудно точно предсказать, сколько соли понадобится этой зимой, ведь это зависит от погодных условий и количества осадков.

Многолетние наблюдения позволяют прогнозировать, что зимняя техника обычно впервые выходит на улицы в конце октября. По мере постепенного похолодания останутся только мосты и виадуки, где больше вероятность образования гололеда, и специальный, насыщенный до 20 процентов солевой раствор будет распыляться на них. Этот раствор наиболее эффективно работает при температуре до -5°С, поэтому в основном используется для профилактического ухода за улицами. Кстати, этот способ еще и позволяет сэкономить – в растворе используется в 4 раза меньше технической соли, чем обычно.

Раньше техническая соль поставлялась из Беларуси. Минувшей зимой мэрия прекратила импорт соли оттуда – ее заменили египетской технической солью. Буквально за последний год цена на техническую соль увеличилась вдвое.

Э. Степонавичюс добавил, что состав марокканской соли почти ничем не отличается от той, что ввозилась из других стран, за исключением оттенка. Визуально это мелкие кристаллы соли белого, серого или розового цвета. Основным действующим веществом технической соли является хлорид натрия, который помогает эффективно растопить снег и лед.

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