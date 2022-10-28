Синоптик рассказала, в какой из памятных дней на следующей неделе ожидается меньше осадков

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте сказала в интервью на Žinių radijаs, что погода в выходные и последующие за ними праздничные дни будет напоминать нынешнюю погоду.

Далинкявичюте сказала, что в субботу погода будет под влиянием зоны низкого давления.

"Ночью над страной пройдет теплый атмосферный фронт, днем - холодный. Но эти фронты не будут очень активными. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем также местами возможны осадки, но всю территорию страны они не охватят", – заметила синоптик.

В субботу ночью Далинкявичюте прогнозирует туман.

"Правда, усилится ветер. В субботу днем будет ветрено. Местами скорость ветра достигнет 15–18 м/с", – сказала синоптик.

В ночь на субботу будет 8–13 градусов тепла, днем ожидается 12–17 градусов.

В воскресенье будет спокойнее, без осадков.

"В ночь на воскресенье будет 5–10 градусов тепла. У моря немного теплее - до 12 градусов. Но днем уже будет прохладнее, чем в субботу - 10-15 градусов тепла", – сказала Далинкявичюте.

В понедельник погода будет такая же, как в воскресенье.

"Без особых осадков, днем усилится ветер. Ночью будет больше прояснений, поэтому температура опустится до 2–7 градусов тепла, у моря – до 9 градусов. На поверхности почвы во многих местах ожидаются заморозки до 0–5 градусов. Днем как и в выходные будет 11–16 градусов тепла", – заметила синоптик.

По ее словам, во вторник ночью осадков будет меньше, а днем местами возможен небольшой дождь.

"В каком регионе ожидаются осадки, сказать сложно. В среду небольшие дожди возможны ночью и днем. Ночью будет 5–10, 6–11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов, а в среду еще на 1-2 градуса теплее", – сказала Далинкявичюте.

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