Глава МИД: если бы правосудие над Советским Союзом свершилось, возможно, мы бы не оказались в такой ситуации

ELTA ru.DELFI.lt

Gabrielius Landsbergis Foto: ELTA / Marius Morkevičius

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что над Россией должно свершиться правосудие за военные преступления, совершаемые в Украине. По словам министра, в отличие от Литвы, которая когда-то не получила поддержки своих партнеров относительно ответственности Москвы за пятидесятилетнюю оккупацию страны, в нынешней ситуации Кремль и люди, близкие к режиму Владимира Путина, должны быть осуждены. Глава литовской дипломатии задался вопросом, стояла бы сегодня Европа на пороге войны, если бы над Кремлем уже тогда свершилось правосудие.

"Я думаю, что над ними (В. Путиным и его кругом – ЭЛЬТА) должно свершиться правосудие – это императивно. После того, как мы освободились от оккупации, Советский Союз не понес никакой ответственности – хотя мы просили своих международных партнеров присоединиться и добиваться справедливости за длившуюся десятилетиями оккупацию, за сотни тысяч людей, сосланных в Сибирь. Если бы над Советским Союзом свершилось правосудие, возможно, мы не оказались бы в нынешней ситуации. Это – моральный долг – требовать справедливости для Украины", - в пятницу TVP World сказал министр. Статьи по теме: Премьер Литвы: угрозы Путина применить ядерное оружие напоминают Северную Корею Британская разведка: российские силы переходят к оборонительной позиции "Я думаю, что приговор этого суда (Специального трибунала – ЭЛЬТА) будет в моральном смысле приговором и за преступления, которые были совершены против Литвы, Польши и других стран, пострадавших от советской власти", - добавил он. В то время как западные страны до сих пор не могут прийти к консенсусу относительно создания Специального трибунала, министр иностранных дел заверил, что страны Балтии должны попытаться как можно скорее убедить своих партнеров – по его мнению, создание суда, который будет напоминать Нюрнбергский трибунал, это моральный долг стран. "Нет другого пути, кроме как создать Специальный трибунал. Напоминающий Нюрнбергский процесс. Что мы можем сделать сейчас, чтобы убедить наших партнеров – поскольку мы еще не достигли консенсуса – использовать наши голоса, как всегда. Говорить громко и объяснять свою позицию. За последние три десятилетия еще не было времени, когда голос стран Балтии и Польши был слышен так громко, как сейчас", - подчеркнул политик. ЭЛЬТА напоминает, что министры иностранных дел стран Балтии призывают Европейский союз вместе с международными партнерами помочь Украине в создании Специального трибунала. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!