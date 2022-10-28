Соратница Палецкиса заявила, что больше не будет ходить на допросы

Глава прокремлевского "Международного форума добрососедства" Эрика Швенченене 27 октября снова ездила на допрос. Она сказала, что сотрудников прокуратуры больше всего интересовало, на какие деньги лечатся ее близкие, и кто финансирует организацию, которую она возглавляет.

На прошлой неделе Генпрокуратура сообщила о расследовании в отношении "Международного форума добрососедства" и связанных с ним лиц. Их подозревают в действии против Литвы, провели обыски и предъявили обвинения. Об обвинениях сообщили сами Швенченене и Казимерас Юрайтис.

Юрайтис заявил, что у него во время обыска искали имущество, приобретенное незаконным путем.

Швенченене в четверг вечером поделилась видео, на котором рассказала о допросе. Она заявила, что больше не будет ходить на допросы и не будет отвечать на задаваемые вопросы. Она жаловалась на несоблюдение презумпции невиновности.

По словам Швенченене, ей запрещено общаться с Юрайтисом, Дмитрием Глазковым и другими членами форума, но она не намерена выполнять это требование, поскольку "так нарушат ее право на защиту".

Подозреваемая возмущалась тем, что ей не вернули телефон. Она жаловалась, что без телефона не может пользоваться мобильным банком, мобильной подписью, не может получать выплаты за тяжело больных родственников.

"Были неприятные вопросы, которые касаются лечения моей дочери, мужа, говорили, что лечение было очень дорогим, это мне должно было дорого стоить. Пытались все склонить к тому, что нас кто-то финансирует", – сказала она.

Швенченене заметила, что за лечение ее близких платит государство, а форум существует на пожертвования людей.

"Никто нас никогда не финансировал, все поездки "Международного форума добрососедства" оплачены из своих денег и за счет ваших денег, дорогие жители Литвы, наши друзья, спонсоры – за счет ваших денег", – сказала она.

Швенченене сообщала, что с Эдикасом Ягелавичюсом ездила в качестве наблюдателя на "референдумы" на оккупированных Россией территориях Украины. Но после возвращения она сказала, что из-за препятствий ей не удалось достичь цели и наблюдать за "референдумом" в Донбассе.

На прошлой неделе прокуроры провели обыск и в доме Ягелавичюса, но его самого не нашли. Ему о визите прокуроров по телефону сообщила мать. Прокуроры оставили Ягелавичюсу повестку. Но Ягелавичюс указал, что с лета 2022 года живет в Беларуси, возвращаться в Литву он не планирует.

Генпрокуратура начала расследование деятельности форума и его членов 5 августа.

28 октября консерваторы Матас Малдейкис и Пауле Кузмицкене обратились в Генпрокуратуру с просьбой расследовать заявления находящегося в колонии, осужденного за шпионаж в пользу России Альгирдаса Палецкиса.

По словам политика, несколько дней назад в YouTube появилось видео с высказыванием Палецкиса с клеветой в адрес литовских партизан, оправданием преступлений СССР 13 января 1991 года и искажением исторических фактов.

В одном из своих обращений по телефону из колонии Палецкис заявил, что якобы "все знают, что от рук лесных братьев погибли 25 000 мирных жителей". Якобы тысяча из них - это дети.

"Они были убиты людьми, находившимися в лесу и слушавшими "Голос Америки", – сказал он.

Консерваторы считают, что такие заявления Палецкиса - уголовно наказуемы, поэтому просят прокуратуру начать расследование.

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