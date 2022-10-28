Премьер Литвы: угрозы Путина применить ядерное оружие напоминают Северную Корею

Угрозы использования ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина напоминают аналогичное поведение Северной Кореи, заявила находящаяся с визитом в Японии премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Глава литовского правительства подчеркнула в своем заявлении для СМИ, распространенном в пятницу, что Япония, расположенная недалеко от Северной Кореи, постоянно наблюдает, как представители этой страны "время от времени позволяют себе выходить и размахивать ядерным оружием".

"Очевидно, что это очень похоже на то, чем угрожает Путин, очевидно, что в Японии к этой угрозе относятся очень серьезно. По этому поводу действительно много беспокойства и опасений, потому что это одна из тех стран, которые пережили ядерную трагедию", — сказала Шимоните.

"Понятно, что усилия всего мира, направленные на то, чтобы остановить безумцев, вообще позволяют себе думают, что могут говорить о применении ядерного оружия, должны быть как никогда сконцентрированы", — отметила она.

Премьер-министр утверждает, что услышала от японских политиков и представителей бизнеса поддержку в адрес Украины, защищающейся от российского вторжения, и понимание того, что "нельзя сдаваться автократическим режимам, а демократические государства должны объединиться в поддержке Украины".

После того, как Россия начала военное вторжение в Украину, Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие. Недавно он обвинил Киев в том, что он якобы готовится применить "грязную бомбу".

Эти заявления вызывают обеспокоенность международного сообщества, в связи с тем, что Россия может попытаться использовать это заявление в качестве предлога для эскалации ситуации.

В Киеве подозревают, что Россия сама может использовать "грязную бомбу" и обвинить в этом украинцев, возможно, чтобы оправдать применение обычного ядерного оружия после того, как Москва потерпела несколько военных поражений на юге и востоке Украины.

Со своей стороны, обладающий ядерным оружием Пхеньян вызывает постоянную озабоченность своих соседей и международного сообщества из-за продолжающихся запусков баллистических ракет.

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