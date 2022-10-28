В День всех святых и поминовения усопших в Литве будут дежурить усиленные наряды полиции

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В День всех святых и поминовения усопших в Литве будут дежурить усиленные наряды полиции. Цель таких дежурств - обеспечение порядка на дорогах и у кладбищ и превенция.